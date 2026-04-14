A IA está redefinindo o futuro dos esportes: as startups agora podem entrar no jogo

A IA está remodelando a economia esportiva global de US$ 2,3 trilhões não apenas nos campos, mas na forma como nos conectamos, competimos e vivenciamos o jogo nas laterais ou na palma da nossa mão.
Como em outros setores, as ligas esportivas, as equipes e os torneios produzem uma quantidade impressionante de dados, sejam eles de análises de jogadores, visualização de fãs e muito mais. No entanto, até recentemente, grande parte desses dados permanecia subutilizado no mundo dos esportes, em comparação com a maioria dos outros setores maduros. A IA agora está mudando esse paradigma (mudando o jogo) completamente.
Em equipes, ligas, transmissores e muito mais, a IA está se tornando um player importante que está remodelando a tomada de decisão. O setor esportivo está posicionado para colher enormes benefícios de uma onda de startups recém-lançadas que tratam essas entidades esportivas como as oportunidades de grandes negócios em tempo integral, durante todo o ano, que elas são.
As startups que impulsionam essa mudança não estão construindo melhorias incrementais; estão definindo a arquitetura fundamental para um setor pronto para a transformação em grande escala, tornando agora mensurável o que antes era imensurável.
O que isso significa e onde está a oportunidade para as entidades esportivas?
Com tanta inovação acontecendo em todo o ecossistema de negócios esportivos, a vantagem competitiva dependerá cada vez mais da eficácia com que as equipes das organizações aproveitam a IA em sua estratégia.
Por mais de 35 anos, a IBM tem sido um parceiro de inovação confiável para as instituições esportivas mais icônicas do mundo, desde o Masters, Wimbledon, US Open, Fórmula 1 e UFC. Moldamos a forma como o mundo assiste, analisa e interage com os esportes e vemos o setor entrando em um ponto de inflexão geracional.
As startups que operam na interseção entre esportes e tecnologia não estão desenvolvendo funcionalidades isoladas. Elas estão construindo a infraestrutura digital que definirá como o ecossistema esportivo global funciona por décadas.
O IBM Sports Tech Startup Challenge incluirá exibições no Web Summit Rio, Web Summit Vancouver e Web Summit Lisbon, bem como à margem de grandes eventos de tecnologia, como a a16z Tech Week 2026 em Nova York e São Francisco. As exibições fornecem uma plataforma para os fundadores onde a inovação acontece, dando às startups a oportunidade de apresentar suas soluções na frente de audiências cativadas em todo o mundo.
As exibições oferecem exposição não apenas à mídia e ao público, mas também aos principais tomadores de decisão das equipes da IBM Ventures e IBM Sports & Entertainment Partnerships, fundos de capital de risco e líderes de tecnologia, que podem oferecer orientação e conexões significativas.
No final de 2026, as startups podem ser convidadas, a critério da IBM, para a competição do IBM Sports Tech Startup Prize no Web Summit Lisbon para apresentar sua solução de tecnologia esportiva e competir pelo prêmio. Os lançamentos serão avaliados por executivos da equipe da IBM Ventures e IBM Sports & Entertainment Partnerships, atletas renomados e líderes do setor de capital de risco.
A startup vencedora pode receber uma prova de conceito paga no valor de até US$ 100.000 com a equipe da IBM Sports and Entertainment Partnerships, sujeita às aprovações aplicáveis.
O IBM Sports Tech Startup Challenge não é apenas uma competição de pitch. É uma plataforma de lançamento para a última geração de IA nos esportes.
A IBM Ventures está se concentrando em startups em estágio de crescimento (Seed para Série B, não MVP para Seed) focadas em tecnologia esportiva dedicadas ao aprimoramento do negócio dos esportes. Em suas avaliações, a IBM Ventures considera fatores como relevância estratégica, composição da equipe, qualidade do produto, tamanho do mercado e finanças.
Estamos encontrando os fundadores onde a inovação acontece. Desde eventos oficiais do Web Summit em todo o mundo até as Tech Weeks de NY e SF e as laterais de grandes eventos esportivos globais, como o GP da Inglaterra e Wimbledon, a IBM realizará exibições para apresentar as startups esportivas orientadas por IA mais empolgantes do mundo.
Seria um prazer ver você lá. Inscreva-se abaixo para ter a chance de participar de um de nossos eventos de exibição, que ocorrerão em:
Na IBM Ventures, não estamos apenas investindo no futuro dos esportes; estamos ajudando a construí-lo. Estamos buscando fundadores visionários que desenvolvam soluções prontas para uso empresarial, impulsionadas por IA, que liberem resultados competitivos, operacionais e comerciais significativos para organizações esportivas em todo o mundo. Se você faz parte de uma startup global que molda a próxima era da tecnologia esportiva, queremos ouvir sua opinião.
Vamos construir o futuro do jogo, juntos.
As exibições do Discovery Program são eventos independentes e voltados para a visibilidade. A participação ou a seleção como participante ou vencedor de uma exibição não confere elegibilidade, prioridade, classificação ou avanço apenas mediante convite para o Web Summit Lisbon Prize Challenge. Os convites são estendidos exclusivamente a critério da IBM.
A participação ou a vitória em uma exibição não garantem um convite para o Web Summit Lisbon Prize Challenge, ou qualquer investimento, prova de conceito, parceria comercial ou relação comercial presente ou futura com a IBM.
Qualquer possível contrato de prova de conceito está sujeito aos requisitos internos da IBM, às aprovações aplicáveis e à execução de contratos definitivos separados, incluindo uma declaração de trabalho mutuamente acordada.
A participação está sujeita às leis locais aplicáveis e aos termos e regras promocionais oficiais, que serão publicados antes de cada evento.