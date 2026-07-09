Assim como a TI invisível, a IA oculta, em seu sentido mais amplo, refere-se ao uso de sistemas que operam fora dos processos formais de governança, como quando os funcionários usam aplicações de IA não autorizadas. No entanto, cada vez mais envolve equipes internas que criam agentes de IA, integram novos modelos de base, conectam servidores MCP e implementam fluxos de trabalho autônomos sem visibilidade suficiente da governança.

À medida que as organizações escalam as iniciativas de IA generativa e IA agêntica, as equipes de governança enfrentam um desafio crescente de visibilidade. Novos sistemas de IA estão sendo construídos em unidades de negócios, equipes de desenvolvimento e programas de inovação mais rápido do que os processos de governança tradicionais conseguem acompanhar.

"A maioria das organizações tentou responder a isso com catálogos de inventário legados, e mesmo assim continuam fazendo parte dos 27% que não sabem onde sua IA está sendo usada. Porque o problema não é apenas saber quais ativos você tem. Trata-se de entender o contexto corporativo ao redor deles", disse Maryam Ashoori, VP of Product and Engineering and IBM Master Inventor da IBM no IBM Think 2026.