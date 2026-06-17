O IBM watsonx.data intelligence fornece contexto confiável para agentes de IA em ambientes autogerenciados

Os agentes de IA são mais eficazes quando conectados à camada de conhecimento corporativo, com acesso a definições de negócios, linhagem, políticas de governança e insights sobre qualidade do dados. Muitas dessas informações já existem, mas permanecem desconectadas de onde os agentes operam, limitando a interpretação confiável e reduzindo a confiança nos fluxos de trabalho orientados por IA.

A inteligência de dados agêntica foi projetada para atender a essa necessidade, trazendo os recursos do watsonx.data intelligence para as interações do agente de IA. Usando o Protocolo de Contexto do Modelo (MCP), um padrão emergente para conectar sistemas de IA a dados e ferramentas empresariais, os agentes podem acessar dinamicamente metadados confiáveis e o contexto de governança do watsonx.data intelligence no tempo de execução.

Isso permite que os agentes vão além do acesso a dados brutos e operem com um entendimento compartilhado do significado, dos relacionamentos, da propriedade e das políticas de negócios. Essas integrações funcionam nas ferramentas e aplicações existentes, incluindo o IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, copilotos corporativos e aplicações de IA personalizadas.

Com esse modelo, os agentes podem acessar:

Ativos de dados catalogados

Definições de negócio

Relações e dependências de linhagem

Informações sobre produtos de dados e propriedade

Políticas e controles de governança

Como resultado, os agentes podem descobrir dados relevantes mais rapidamente e produzir saídas mais precisas, explicáveis e alinhadas com os padrões empresariais.

Embora o contexto confiável seja essencial, muitas tarefas de inteligência e governança de dados exigem processos estruturados e melhores práticas para serem executadas de forma eficaz. A inteligência de dados agêntica lida com isso por meio das skills dos agentes, que permitem que os agentes ajam com base nos dados de forma consistente.