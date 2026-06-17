O IBM watsonx.data intelligence fornece contexto confiável para agentes de IA em ambientes autogerenciados

A IBM está anunciando a inteligência de dados agêntica no watsonx.data intelligence, oferecendo aos agentes de IA acesso ao contexto confiável de que precisam para descobrir, entender e trabalhar com dados corporativos.
Os agentes de IA estão rapidamente se integrando à forma como as organizações operam, automatizando tarefas, analisando informações e acelerando a tomada de decisões. Mas sua eficácia depende de um fator crítico: o acesso a dados confiáveis e bem compreendidos.
Sem uma compreensão clara dos dados subjacentes e de como eles são definidos, relacionados e governados, os agentes são forçados a confiar em sinais incompletos, aumentando o risco de resultados imprecisos.
Para lidar com isso, a IBM está introduzindo a inteligência de dados agêntica no watsonx.data intelligence, expandindo sua disponibilidade para além da oferta SaaS anunciada no abril passado para implementações autogerenciadas. Isso permite que as organizações a executem em sua própria infraestrutura, com controle total sobre os dados, governança e requisitos de segurança, ao mesmo tempo em que trazem um contexto comercial e operacional confiável diretamente para as interações do agente de IA.
Os agentes de IA são mais eficazes quando conectados à camada de conhecimento corporativo, com acesso a definições de negócios, linhagem, políticas de governança e insights sobre qualidade do dados. Muitas dessas informações já existem, mas permanecem desconectadas de onde os agentes operam, limitando a interpretação confiável e reduzindo a confiança nos fluxos de trabalho orientados por IA.
A inteligência de dados agêntica foi projetada para atender a essa necessidade, trazendo os recursos do watsonx.data intelligence para as interações do agente de IA. Usando o Protocolo de Contexto do Modelo (MCP), um padrão emergente para conectar sistemas de IA a dados e ferramentas empresariais, os agentes podem acessar dinamicamente metadados confiáveis e o contexto de governança do watsonx.data intelligence no tempo de execução.
Isso permite que os agentes vão além do acesso a dados brutos e operem com um entendimento compartilhado do significado, dos relacionamentos, da propriedade e das políticas de negócios. Essas integrações funcionam nas ferramentas e aplicações existentes, incluindo o IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, copilotos corporativos e aplicações de IA personalizadas.
Com esse modelo, os agentes podem acessar:
Como resultado, os agentes podem descobrir dados relevantes mais rapidamente e produzir saídas mais precisas, explicáveis e alinhadas com os padrões empresariais.
Embora o contexto confiável seja essencial, muitas tarefas de inteligência e governança de dados exigem processos estruturados e melhores práticas para serem executadas de forma eficaz. A inteligência de dados agêntica lida com isso por meio das skills dos agentes, que permitem que os agentes ajam com base nos dados de forma consistente.
As skills dos agente fornecem aos agentes de IA fluxos de trabalho reutilizáveis para concluir tarefas comuns de dados. Em vez de determinar cada etapa de forma independente, os agentes seguem sequências predefinidas que refletem como esse trabalho é realizado na prática e podem ser aplicadas em cenários semelhantes.
Esses fluxos de trabalho abrangem atividades como:
Muitas dessas tarefas envolvem várias ferramentas, dependências e etapas ordenadas. Sem uma orientação clara, a execução pode se tornar inconsistente, com etapas perdidas ou executadas fora de sequência.
As habilidades dos agentes definem como esse trabalho deve ser executado, incluindo ações passo a passo e as melhores práticas subjacentes. Como esses fluxos de trabalho são reutilizáveis, podem ser aplicados repetidamente, melhorando a consistência e reduzindo a necessidade de projetar ou coordenar os processos toda vez.
Tarefas que, de outra forma, exigiriam a coordenação de várias ferramentas são realizadas por meio de um fluxo de trabalho único e orientado, reduzindo o esforço manual e permitindo resultados mais previsíveis.
Quando um usuário interage com um agente de IA usado dentro da organização, a inteligência de dados agêntica permite que esse agente use o contexto operacional do watsonx.data intelligence para interpretar e responder à solicitação.
O agente identifica ativos de dados relevantes e termos de negócios, recupera sinais de linhagem e qualidade de dados para entender as relações e a confiabilidade e verifica as políticas de propriedade e governança antes de gerar uma resposta. Para tarefas comuns e recorrentes, as skills do agente orientam o agente sobre como executar o fluxo de trabalho, aplicando etapas predefinidas e práticas estabelecidas.
Como isso acontece no tempo de execução, os agentes operam em dados governados atuais, não em cópias estáticas ou duplicadas. Isso torna a governança de dados, a linhagem, a qualidade e os produtos de dados parte do modo como os agentes de IA interpretam as solicitações e produzem resultados.
Com acesso à compreensão semântica, os agentes de IA podem ser compatíveis com dados importantes e fluxos de trabalho de governança em toda a organização.
Para ver como os agentes de IA interagem com metadados governados por meio do MCP Server, assista à demonstração abaixo.
A inteligência de dados agêntica está disponível no watsonx.data intelligence para implementação autogerenciada, dando às organizações total controle sobre seus dados, governança e segurança. Isso é particularmente relevante em setores regulamentados ou sensíveis à segurança.
Ao mesmo tempo, ao disponibilizar o contexto operacional para os agentes de IA já em uso, as equipes podem ampliar os fluxos de trabalho existentes sem redesenhar suas bases. Isso acelera a adoção, reduz a sobrecarga de integração e ajuda as organizações a obter valor mais rapidamente.
A próxima fase da IA empresarial dependerá não apenas de modelos melhores, mas da eficácia com que esses modelos utilizam o conhecimento organizacional confiável.
A inteligência de dados agêntica torna a governança, a linhagem, a qualidade de dados e o conhecimento especializado no fluxos de trabalho parte da maneira como os agentes de IA operam, fornecendo uma base escalável para fluxos de trabalho orientados por IA baseados na realidade empresarial. Ao incorporar um contexto confiável diretamente nas interações dos agentes e equipar os agentes com habilidades reutilizáveis, as organizações podem migrar mais rapidamente, mantendo o controle, a transparência e a confiança.
Explore mais sobre o IBM watsonx.data intelligence
Leia a documentação da inteligência de dados agêntica para obter orientações sobre a implementação
Saiba como o Docling for IBM watsonx transforma documentos complexos em dados preparados para IA