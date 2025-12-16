IA agêntica para uma modernização mais inteligente do mainframe com o IBM watsonx Code Assistant for Z

Para atender à crescente demanda por eficiência orientada por IA, a IBM está aprimorando seu conjunto de ferramentas que leva modernização e automação diretamente aos desenvolvedores e arquitetos de mainframe. O IBM watsonx Code Assistant for Z é um assistente de desenvolvimento de Modernização de aplicações mainframe, impulsionado por IA e automação.

De acordo com um estudo recente do IBM Institute for Business Value, as cargas de trabalho habilitadas para IA, muitas impulsionadas pela IA agêntica, devem aumentar de apenas 3% em 2024 para 25% até 2026. Isso representa um aumento de oito vezes, sinalizando uma mudança na forma como as empresas simplificam os fluxos de trabalho para ajudar a desbloquear novos níveis de agilidade e eficiência.

A versão 2.8 ajuda as empresas a liberar novos níveis de eficiência e inteligência na jornada de modernização por meio de uma experiência agêntica, com os recursos agora convergindo para um fluxo de trabalho unificado e intuitivo.