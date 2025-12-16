IA agêntica para uma modernização mais inteligente do mainframe com o IBM watsonx Code Assistant for Z

Como as aplicações IBM Z geralmente abrangem décadas de desenvolvimento, isso deixa as equipes com documentação fragmentada, desatualizada ou ausente, o que retarda a integração, complica a colaboração entre equipes e aumenta a dependência de especialistas escassos. O novo recurso de geração de documentação aborda esses desafios, aproveitando um fluxo de trabalho agêntico e metadados profundos do Z Understand, projetado para ajudar a produzir automaticamente insights de alta qualidade para aplicação e programa em escala, por toda a empresa. Uma característica principal é o Business Rule Discovery, projetado para programas Z grandes e complexos, que oferece ampla cobertura de regras, explicações precisas alinhadas à intenção de negócios e segmentação com reconhecimento de código projetada para reduzir armadilhas comuns de fragmentação de LLM genérica.
Os novos recursos se tornam significativamente mais poderosos quando enriquecidos com fontes de dados de clientes, como Data Dictionary e glossários de negócios, pois cada empresa define suas variáveis de maneira exclusivamente significativa. Essas fontes fornecem ao LLM um contexto confiável, ajudando o sistema a alinhar as saídas à semântica real da organização, em vez de inferir ou adivinhar o significado de variáveis ou abreviações.
Ao incorporar o significado específico do cliente diretamente no fluxo de trabalho de IA, o data dictionary transforma a análise COBOL em uma experiência comercial, precisa e confiável.