IA agêntica para uma modernização mais inteligente do mainframe com o IBM watsonx Code Assistant for Z

A versão 2.8 ajuda as empresas a liberar novos níveis de eficiência e inteligência na jornada de modernização por meio de uma experiência agêntica, com os recursos do produto agora convergindo para um fluxo de trabalho unificado e intuitivo.

Publicado 16/12/2025
Para atender à crescente demanda por eficiência orientada por IA, a IBM está aprimorando seu conjunto de ferramentas que leva modernização e automação diretamente aos desenvolvedores e arquitetos de mainframe. O IBM watsonx Code Assistant for Z é um assistente de desenvolvimento de Modernização de aplicações mainframe, impulsionado por IA e automação.

 De acordo com um estudo recente do IBM Institute for Business Value, as cargas de trabalho habilitadas para IA, muitas impulsionadas pela IA agêntica, devem aumentar de apenas 3% em 2024 para 25% até 2026. Isso representa um aumento de oito vezes, sinalizando uma mudança na forma como as empresas simplificam os fluxos de trabalho para ajudar a desbloquear novos níveis de agilidade e eficiência.

Uma nova experiência agêntica

O novo fluxo de trabalho agêntico ajuda os desenvolvedores a concluir tarefas rapidamente, desde entender o cenário de aplicativos até a redução da complexidade por meio da refatoração do código monolítico. Por exemplo, para atualizar uma tabela do Db2, um desenvolvedor poderia inserir o prompt abaixo para acionar uma tarefa de modernização de várias etapas: "Preciso adicionar uma coluna à Tabela de Políticas de Motor que captura se o veículo é um carro elétrico. Você pode me ajudar a atualizar todos os programas com este campo?"

Com esse prompt, o fluxo de trabalho agêntico é projetado para identificar automaticamente dependências, executar análises de impacto, gerar código garantindo que as regras de codificação foram aplicadas e compilar para verificação. Essa abordagem agêntica pode melhorar a qualidade, aumentar a produtividade e acelerar a entrega, ao mesmo tempo em que foi criada para ajudar os desenvolvedores a atingir as metas de modernização mais rapidamente com risco reduzido. 

Conjunto de ferramentas baseado em MCP

Para tornar isso possível, a IBM aproveita o Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), projetado para permitir que a solução de IA se conecte sem dificuldades a ferramentas, serviços e fontes de dados usando uma interface comum. O watsonx Code Assistant for Z agora vem com um conjunto de ferramentas específicas para mainframe e habilitadas para MCP para oferecer suporte a esses fluxos de trabalho agênticos, como:

  • O recurso Z Understand Metadata Retrieval foi desenvolvido para garantir que toda a aplicação empresarial seja capturada e incorporada.
  • Análise de impacto para identificar dependências de aplicações, que aproveitam a análise estática do Z Understand Metadata.
  • Geração de código e programação padrões para produzir código de alta qualidade alinhado aos padrões de programação de mainframe corporativo.

Geração de documentação

Como as aplicações IBM Z geralmente abrangem décadas de desenvolvimento, isso deixa as equipes com documentação fragmentada, desatualizada ou ausente, o que retarda a integração, complica a colaboração entre equipes e aumenta a dependência de especialistas escassos. O novo recurso de geração de documentação aborda esses desafios, aproveitando um fluxo de trabalho agêntico e metadados profundos do Z Understand, projetado para ajudar a produzir automaticamente insights de alta qualidade para aplicação e programa em escala, por toda a empresa. Uma característica principal é o Business Rule Discovery, projetado para programas Z grandes e complexos, que oferece ampla cobertura de regras, explicações precisas alinhadas à intenção de negócios e segmentação com reconhecimento de código projetada para reduzir armadilhas comuns de fragmentação de LLM genérica. 

Os novos recursos se tornam significativamente mais poderosos quando enriquecidos com fontes de dados de clientes, como Data Dictionary e glossários de negócios, pois cada empresa define suas variáveis de maneira exclusivamente significativa. Essas fontes fornecem ao LLM um contexto confiável, ajudando o sistema a alinhar as saídas à semântica real da organização, em vez de inferir ou adivinhar o significado de variáveis ou abreviações.

Ao incorporar o significado específico do cliente diretamente no fluxo de trabalho de IA, o data dictionary transforma a análise COBOL em uma experiência comercial, precisa e confiável.

Comece hoje mesmo

Saiba mais sobre o watsonx Code Assistant for Z abaixo.

Michael Kwok

Vice President, IBM watsonx Code Assistant, Canada Lab Director at IBM

Rich Larin

IBM watsonx Code Assistant for Z

IBM