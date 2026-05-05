À medida que as organizações migram de experimentações com IA generativa para implementação em aplicações de missão crítica, surge um novo desafio: entender como esses sistemas realmente se comportam na produção.

A IA generativa não é mais usada isoladamente. Ela está cada vez mais incorporada ao fluxo de trabalho agêntico, onde os agentes interagem com APIs, pipelines de dados e serviços corporativos para gerar resultados comerciais reais. Quando ocorrem problemas, a análise de causa raiz torna-se significativamente mais complexa, abrangendo tanto sistemas tradicionais quanto camadas de decisão orientadas por IA.

Esses sistemas são dinâmicos e adaptativos. Modelos, prompts e fluxos de trabalho evoluem continuamente, introduzindo novos níveis de complexidade operacional, risco e incerteza com as quais as abordagens tradicionais de monitoramento não foram projetadas para lidar. É por isso que a observabilidade precisa continuar evoluindo.