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Inteligência artificial Automação de TI

Da visibilidade à compreensão: avançando nas operações de IA com observabilidade de agente de IA e LLM

No IBM Think 2026, a IBM está anunciando a próxima evolução dos recursos de observabilidade de IA generativa do Instana: observabilidade de agente de IA e LLM.

Publicado 05/05/2026

No IBM Think 2026, a IBM está anunciando a próxima evolução dos recursos de observabilidade de IA generativa do Instana: observabilidade de agente de IA e LLM. Ela se baseia na observabilidade da IA generativa para fornecer inteligência, automação e contexto de negócios mais profundos, ajudando as equipes a migrar da resolução reativa de problemas para operações proativas e de IA governadas.

Entender como os sistemas de IA se comportam na produção

À medida que as organizações migram de experimentações com IA generativa para implementação em aplicações de missão crítica, surge um novo desafio: entender como esses sistemas realmente se comportam na produção.

A IA generativa não é mais usada isoladamente. Ela está cada vez mais incorporada ao fluxo de trabalho agêntico, onde os agentes interagem com APIs, pipelines de dados e serviços corporativos para gerar resultados comerciais reais. Quando ocorrem problemas, a análise de causa raiz torna-se significativamente mais complexa, abrangendo tanto sistemas tradicionais quanto camadas de decisão orientadas por IA.

Esses sistemas são dinâmicos e adaptativos. Modelos, prompts e fluxos de trabalho evoluem continuamente, introduzindo novos níveis de complexidade operacional, risco e incerteza com as quais as abordagens tradicionais de monitoramento não foram projetadas para lidar. É por isso que a observabilidade precisa continuar evoluindo.

Da visibilidade da IA generativa ao entendimento do sistema de IA

Em outubro de 2025, o IBM Instana lançou a observabilidade de IA generativa, fornecendo visibilidade fundamental nas aplicações de IA.

As equipes a estão usando para monitorar o desempenho da IA generativa, rastrear solicitações em serviços de IA e tradicionais e monitorar tokens e custos em diferentes modelos.

No entanto, à medida que as organizações implementam sistemas baseados em agentes em escala, a natureza dos desafios de observabilidade mudou. As equipes passam do monitoramento de modelos individuais para o gerenciamento de fluxos de trabalho de IA dinâmicos e multietapas, integrados em processos de negócios reais. Essa mudança introduz novos requisitos, incluindo a necessidade de:

  • Descobrir e acompanhar automaticamente as constantes mudanças de agentes, modelos e dependências em sistemas de IA dinâmicos
  • Avaliar continuamente as produções da IA em escala para garantir qualidade, consistência e alinhamento com a intenção dos negócios
  • Estabelecer uma linha de base para o comportamento da IA e detectar desvios no desempenho, custo e resultados à medida que os sistemas evoluem
  • Entender como os agentes tomam decisões em fluxos de trabalho de várias etapas (não apenas o que aconteceu, mas por quê)

A visibilidade continua essencial. Mas, à medida que os sistemas de IA se tornam mais autônomos e interconectados, as organizações precisam se basear nessa fundação para obter uma compreensão e controle mais profundos.

O que a observabilidade de agente de IA e LLM do IBM Instana oferece

1. Descubra e entenda automaticamente os sistemas de IA

Os sistemas de IA são dinâmicos. Novos agentes, modelos e dependências estão em constante evolução. O rastreamento manual consome muito tempo e é propenso a erros.

A observabilidade de agente de IA e LLM introduz a descoberta automática, identificando continuamente os componentes da IA e mapeando como eles interagem na aplicação. Isso cria uma visão de ponta a ponta em tempo real dos agentes e fluxos de trabalho, LLMs subjacentes e dependências entre serviços e infraestrutura, para que as equipes possam entender imediatamente como a IA se encaixa nos sistemas de produção, sem esforço manual.

2. Avalie a qualidade da IA

Com a IA, o sucesso não é apenas o tempo de atividade, mas a qualidade da produção. As avaliações integradas agora permitem que as equipes avaliem o desempenho de modelos e agentes em relação à sua finalidade. Utilizando técnicas como LLM como avaliador, as equipes podem medir a precisão, relevância, consistência e outros critérios definidos pelo usuário.

As avaliações podem ser executadas regularmente ou em marcos importantes, como após atualizações do modelo ou prompt , proporcionando uma maneira estruturada de detectar desvios, alucinações ou degradações precocemente. Isso substitui a verificação pontual manual pela gestão de qualidade escalável.

3. Detecte problemas antes que eles afetem os negócios

O comportamento da IA muda com o tempo, tornando difícil definir o que é "normal". Com a definição de linhas de base adaptativas, o Instana aprende padrões de desempenho, comportamento e custo, e detecta automaticamente desvios significativos.

Seja um pico de latência, anomalia de custo ou comportamento inesperado, as equipes podem identificar os problemas antecipadamente e agir antes que afetem os usuários.

4. Compreenda as decisões, não apenas os sistemas

Com os sistemas de IA, não basta saber o que aconteceu. Você precisa entender o porquê.

A observabilidade de agente de IA e LLM introduz visibilidade em nível de tarefa, mostrando como os agentes raciocinam e tomam decisões. As equipes podem acompanhar fluxos de trabalho de ponta a ponta, vendo chamadas de LLM, interações com ferramentas e a sequência de ações que levaram a um resultado.

Isso possibilita diagnosticar problemas complexos e trazer responsabilidade para as decisões orientadas por IA.

A próxima fase das operações de IA

À medida que a IA é incorporada aos processos de negócios, as organizações precisam de mais do que monitoramento de IA, elas precisam de confiança, controle e responsabilidade.

Com a observabilidade de agente de IA e LLM, o IBM Instana ajuda as equipes a:

  • Compreender os sistemas de IA de ponta a ponta
  • Avaliar regularmente a qualidade e o desempenho
  • Detectar problemas antes que se agravem
  • Conectar o comportamento da IA aos resultados de negócios

A observabilidade de agente de IA e LLM agora está disponível para prévia pública.

Saiba mais sobre a observabilidade de agente de IA e LLM

 

Stephen Hussey

Instana Group Product Manager

IBM