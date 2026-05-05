No IBM Think 2026, a IBM está anunciando a próxima evolução dos recursos de observabilidade de IA generativa do Instana: observabilidade de agente de IA e LLM.
No IBM Think 2026, a IBM está anunciando a próxima evolução dos recursos de observabilidade de IA generativa do Instana: observabilidade de agente de IA e LLM. Ela se baseia na observabilidade da IA generativa para fornecer inteligência, automação e contexto de negócios mais profundos, ajudando as equipes a migrar da resolução reativa de problemas para operações proativas e de IA governadas.
À medida que as organizações migram de experimentações com IA generativa para implementação em aplicações de missão crítica, surge um novo desafio: entender como esses sistemas realmente se comportam na produção.
A IA generativa não é mais usada isoladamente. Ela está cada vez mais incorporada ao fluxo de trabalho agêntico, onde os agentes interagem com APIs, pipelines de dados e serviços corporativos para gerar resultados comerciais reais. Quando ocorrem problemas, a análise de causa raiz torna-se significativamente mais complexa, abrangendo tanto sistemas tradicionais quanto camadas de decisão orientadas por IA.
Esses sistemas são dinâmicos e adaptativos. Modelos, prompts e fluxos de trabalho evoluem continuamente, introduzindo novos níveis de complexidade operacional, risco e incerteza com as quais as abordagens tradicionais de monitoramento não foram projetadas para lidar. É por isso que a observabilidade precisa continuar evoluindo.
Em outubro de 2025, o IBM Instana lançou a observabilidade de IA generativa, fornecendo visibilidade fundamental nas aplicações de IA.
As equipes a estão usando para monitorar o desempenho da IA generativa, rastrear solicitações em serviços de IA e tradicionais e monitorar tokens e custos em diferentes modelos.
No entanto, à medida que as organizações implementam sistemas baseados em agentes em escala, a natureza dos desafios de observabilidade mudou. As equipes passam do monitoramento de modelos individuais para o gerenciamento de fluxos de trabalho de IA dinâmicos e multietapas, integrados em processos de negócios reais. Essa mudança introduz novos requisitos, incluindo a necessidade de:
A visibilidade continua essencial. Mas, à medida que os sistemas de IA se tornam mais autônomos e interconectados, as organizações precisam se basear nessa fundação para obter uma compreensão e controle mais profundos.
Os sistemas de IA são dinâmicos. Novos agentes, modelos e dependências estão em constante evolução. O rastreamento manual consome muito tempo e é propenso a erros.
A observabilidade de agente de IA e LLM introduz a descoberta automática, identificando continuamente os componentes da IA e mapeando como eles interagem na aplicação. Isso cria uma visão de ponta a ponta em tempo real dos agentes e fluxos de trabalho, LLMs subjacentes e dependências entre serviços e infraestrutura, para que as equipes possam entender imediatamente como a IA se encaixa nos sistemas de produção, sem esforço manual.
Com a IA, o sucesso não é apenas o tempo de atividade, mas a qualidade da produção. As avaliações integradas agora permitem que as equipes avaliem o desempenho de modelos e agentes em relação à sua finalidade. Utilizando técnicas como LLM como avaliador, as equipes podem medir a precisão, relevância, consistência e outros critérios definidos pelo usuário.
As avaliações podem ser executadas regularmente ou em marcos importantes, como após atualizações do modelo ou prompt , proporcionando uma maneira estruturada de detectar desvios, alucinações ou degradações precocemente. Isso substitui a verificação pontual manual pela gestão de qualidade escalável.
O comportamento da IA muda com o tempo, tornando difícil definir o que é "normal". Com a definição de linhas de base adaptativas, o Instana aprende padrões de desempenho, comportamento e custo, e detecta automaticamente desvios significativos.
Seja um pico de latência, anomalia de custo ou comportamento inesperado, as equipes podem identificar os problemas antecipadamente e agir antes que afetem os usuários.
Com os sistemas de IA, não basta saber o que aconteceu. Você precisa entender o porquê.
A observabilidade de agente de IA e LLM introduz visibilidade em nível de tarefa, mostrando como os agentes raciocinam e tomam decisões. As equipes podem acompanhar fluxos de trabalho de ponta a ponta, vendo chamadas de LLM, interações com ferramentas e a sequência de ações que levaram a um resultado.
Isso possibilita diagnosticar problemas complexos e trazer responsabilidade para as decisões orientadas por IA.
À medida que a IA é incorporada aos processos de negócios, as organizações precisam de mais do que monitoramento de IA, elas precisam de confiança, controle e responsabilidade.
Com a observabilidade de agente de IA e LLM, o IBM Instana ajuda as equipes a:
A observabilidade de agente de IA e LLM agora está disponível para prévia pública.
Saiba mais sobre a observabilidade de agente de IA e LLM