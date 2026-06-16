Avanço da IA agêntica para produtividade e automação inteligente no IBM Z

A IBM continua expandindo os limites da inovação em IA para o IBM Z com o lançamento do IBM watsonx Assistant for Z v3.3.
Atualmente, as equipes enfrentam uma pressão cada vez maior para expandir seu quadro de talentos e atender às crescentes expectativas de produtividade. O IBM watsonx Assistant for Z foi desenvolvido especificamente para lidar com esses desafios, permitindo que usuários de todos os níveis de experiência interajam por meio de agentes de IA inteligentes e conversacionais, tornando a plataforma mais acessível, eficiente e preparada para o futuro.
A versão mais recente do IBM watsonx Assistant for Z v3.3 apresenta novos recursos projetados para simplificar as operações corporativas, melhorar a produtividade e ajudar as organizações a escalar a IA de forma mais eficaz em ambientes de missão crítica.
Essa versão inclui aprimoramentos focados na flexibilidade de implementação, orquestração, compatibilidade com modelos de IA, infraestrutura de inferência e transformação de conhecimento.
Novos recursos e melhorias incluem:
Os aprimoramentos a seguir ajudam as organizações a simplificar as operações, melhorar a produtividade e acelerar a adoção da IA nos ambientes IBM Z.
O suporte a multilocação permite que as organizações implementem instâncias de serviço dedicadas com forte isolamento, governança e flexibilidade operacional. Essa funcionalidade permite que cada instância seja configurada, gerenciada e escalada de forma independente para atender a requisitos únicos, sejam departamentos internos ou ambientes separados de desenvolvimento e produção.
Por exemplo, uma empresa como a IBM pode implementar várias instâncias do IBM watsonx Assistant for Z, cada uma com conjuntos distintos de usuários, dados e configurações. Essas instâncias podem ser alinhadas a departamentos de negócios, regiões, unidades de negócios ou ambientes, como desenvolvimento, teste e produção. Essa abordagem permite que as equipes lidem com seus casos de uso específicos, preservando a separação e a governança entre as cargas de trabalho. Ao proporcionar maior flexibilidade na implementação, o suporte à multilocação ajuda as equipes a inovar mais rapidamente, reduzindo os riscos e simplificando a administração.
Uma camada de orquestração unificada que entende a intenção do usuário, reúne o contexto relevante e encaminha dinamicamente as solicitações para os agentes ou ferramentas apropriados ajuda as organizações a simplificar as interações com a IA, melhorar a produtividade e acelerar a tomada de decisões.
Agora, um usuário pode pedir ao Z Assistant: "Me diga o status atual do sistema e quaisquer possíveis problemas". O orquestrador central pode encaminhar essa solicitação ao agente relevante (por exemplo, IBM Z OMEGAMON Insights Agent, um Agente CICS ou um Agente IMS) para fornecer ao usuário as informações solicitadas.
Essa versão introduz o suporte ao Granite 4.1 com o Spyre, permitindo uma inferência mais rápida e eficiente, mantendo a segurança e a localização dos dados corporativos confidenciais. Os clientes que executam seu modelo no x86 podem continuar usando o Llama 3.3-70b-Instruct. Juntos, esses aprimoramentos fornecem às organizações acesso a modelos de IA avançados que podem ajudar a aumentar a produtividade e oferecer suporte a experiências orientadas por IA mais sofisticadas.
Esta versão apresenta novos servidores de inferência de IA fornecidos por meio do Red Hat AI Inference Server (RHAIIS) e do AI Optimizer for Z. Essa arquitetura atualizada combina roteamento inteligente e controle centralizado no IBM Z com recursos de serviço de modelo de alto desempenho, criando uma base mais flexível e escalável para cargas de trabalho de IA empresariais. A abordagem foi projetada para melhorar o desempenho e a eficiência e, ao mesmo tempo, permitir uma governança consistente em ambientes de IA híbridos. Ao evoluir a arquitetura de inferência, as organizações podem atender melhor às crescentes demandas de IA, mantendo a supervisão e o controle operacionais.
Com melhorias no IBM Z Workload Scheduler Insights Agent, o agente agora oferece suporte a perguntas de conhecimento específicas do IBM Z Workload Scheduler. Isso melhora a filtragem de informações relacionadas ao trabalho usando critérios operacionais e melhora os tempos de resposta.
Agora é possível realizar consultas com base em critérios de filtro, como valor de status, nome da estação de trabalho e nome da tarefa. Eles podem mostrar tarefas com erro, todas as tarefas que começam com OCON, tarefas em execução na estação de trabalho CPU1 e tarefas no fluxo de tarefas XYZ.As consultas que utilizam a base de conhecimento do IBM Z Workload Scheduler agora podem fazer perguntas como: "Qual é o significado do status da tarefa XYZ?" E "Qual é o significado do parâmetro CPBPLIM?"
Além disso, o agente é compatível com o uso da terminologia específica do mainframe. Por exemplo, você pode pedir "aplicações" em vez de "fluxos de trabalho". Esses aprimoramentos ajudam as equipes de operações a acessar com rapidez as informações relevantes de agendamento e a obter maior visibilidade da atividade das cargas de trabalho.
O IBM Z RAG Agent possui novas funcionalidades para um raciocínio mais inteligente, contexto mais profundo e alcance mais amplo, incluindo raciocínio multi-salto, acúmulo de contexto e pesquisa na web.
Com raciocínio multi-salto
As perguntas complexas são divididas automaticamente em etapas menores e solucionáveis. O agente responde a cada etapa de forma independente e, em seguida, sintetiza uma recomendação final. Por exemplo, se você perguntar: "Como posso reduzir os custos de aplicações COBOL e, ao mesmo tempo, aumentar a agilidade e me preparar para a integração em nuvem?" o agente decompõe a pergunta em fatores de custo, opções de modernização e integração de nuvem, sintetizando tudo em uma resposta clara.
Com acúmulo de contexto
O agente pode realizar várias pesquisas internamente usando o raciocínio adaptativo antes de dar sua resposta, acumulando informações à medida que refina as consultas e desenvolve uma compreensão mais completa do tópico antes de dar sua resposta. Por exemplo, uma pergunta sobre a quais idiomas um produto oferece suporte pode envolver pesquisas adicionais para cada idioma mencionado na pesquisa inicial para fornecer mais detalhes sobre o nível de suporte.
Com pesquisa na web
Há uma opção para configurar o agente ZRAG para expandir a pesquisa, de modo que, quando as informações estiverem indisponíveis no conteúdo ingerido ou forem sensíveis ao tempo, o agente possa complementar a documentação interna do IBM Z com fontes externas confiáveis. Por exemplo, se você perguntar: "Quais são os anúncios mais recentes do IBM z16?" o agente pode complementar o conhecimento interno com insights externos atualizados.
Qual é o resultado? O agente não se limita a recuperar informações: ele acumula conhecimento ao longo das buscas, analisa perguntas complexas em profundidade e, quando necessário, vai além do corpus de RAG para dar respostas mais completas.
Para ajudar as organizações a explorar recursos de IA mais rapidamente, o IBM watsonx Assistant for Z v3.3 apresenta uma configuração de implementação leve para ambientes de prova de conceito. Essa opção de implementação permite que os clientes avaliem os recursos dentro de seu próprio ambiente controlado e, ao mesmo tempo, aproveite seu próprio conhecimento empresarial e agentes criados previamente. As organizações podem realizar a ingestão de informações proprietárias, interagir com dados de clientes e receber insights contextuais em tempo real, ajudando a acelerar a experimentação e a validação de casos de uso de IA.
Os agentes de IA agregam mais valor quando têm acesso a conhecimento estruturado e de alta qualidade. No entanto, a maior parte do conhecimento organizacional existe em formatos que os sistemas de RAG têm dificuldade para processar. Apresentações em PowerPoint, transcrições de reuniões, PDFs e gravações de vídeo geralmente contêm insights críticos, mas sua natureza não estruturada pode limitar a precisão da recuperação e dificultar o acesso a informações relevantes pelos sistemas de IA.
O Knowledge Transformer é um serviço impulsionado por IA que converte conteúdo não estruturado (vtt, mp4, ppt, pdf, docx, txt, md) em documentos markdown estruturados e taxonomiados, otimizados para os sistemas RAG. Ao aumentar a densidade de conhecimento e a precisão contextual, permite que os agentes de IA forneçam respostas significativamente mais precisas.Por exemplo, uma sessão técnica de 90 minutos gravada em vídeo com slides pode conter conceitos-chave, exemplos de código e decisões arquitetônicas. O Knowledge Transformer extrai esses dados e os organiza em um documento markdown estruturado com seções claras e taxonomia pesquisável.
Quando ingerido no IBM ZRAG, o conteúdo transformado pode fornecer uma precisão de recuperação substancialmente melhor, permitindo respostas precisas que teriam sido impossíveis de obter a partir do formato original.
O IBM Project Polaris apresentará uma experiência de usuário simplificada e de última geração do z/OS, projetada de acordo com as necessidades dos profissionais de mainframe em início de carreira, com integração profunda com o watsonx Assistant for Z e fornecimento de orientações de nível especializado e recomendações contextuais para ajudar os usuários a trabalhar de forma mais eficiente e com confiança.
Espera-se que o IBM watsonx Assistant for Z v3.3 esteja disponível para todos a partir de 26 de junho de 2026.
Esta última versão está repleta de inovações que colocarão seus recursos de IA agêntica em outro patamar. Com os novos avanços em orquestração, flexibilidade de implementação, compatibilidade com modelos de IA e transformação de conhecimento, você poderá simplificar a complexidade, aumentar a produtividade e acelerar os resultados, mantendo a segurança, a governança e a confiabilidade que você espera dos ambientes IBM Z.
Simplifique seus fluxos de trabalho, automatize tarefas e obtenha insights mais profundos sobre suas operações com o IBM Watsonx Assistant for Z que pode fazer por você. Para saber mais sobre o IBM watsonx Assistant for Z, visite a página do produto IBM ou entre em contato com seu representante da IBM.
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