Avanço da IA agêntica para produtividade e automação inteligente no IBM Z

O IBM Z RAG Agent possui novas funcionalidades para um raciocínio mais inteligente, contexto mais profundo e alcance mais amplo, incluindo raciocínio multi-salto, acúmulo de contexto e pesquisa na web.

Com raciocínio multi-salto

As perguntas complexas são divididas automaticamente em etapas menores e solucionáveis. O agente responde a cada etapa de forma independente e, em seguida, sintetiza uma recomendação final. Por exemplo, se você perguntar: "Como posso reduzir os custos de aplicações COBOL e, ao mesmo tempo, aumentar a agilidade e me preparar para a integração em nuvem?" o agente decompõe a pergunta em fatores de custo, opções de modernização e integração de nuvem, sintetizando tudo em uma resposta clara.

Com acúmulo de contexto

O agente pode realizar várias pesquisas internamente usando o raciocínio adaptativo antes de dar sua resposta, acumulando informações à medida que refina as consultas e desenvolve uma compreensão mais completa do tópico antes de dar sua resposta. Por exemplo, uma pergunta sobre a quais idiomas um produto oferece suporte pode envolver pesquisas adicionais para cada idioma mencionado na pesquisa inicial para fornecer mais detalhes sobre o nível de suporte.

Com pesquisa na web

Há uma opção para configurar o agente ZRAG para expandir a pesquisa, de modo que, quando as informações estiverem indisponíveis no conteúdo ingerido ou forem sensíveis ao tempo, o agente possa complementar a documentação interna do IBM Z com fontes externas confiáveis. Por exemplo, se você perguntar: "Quais são os anúncios mais recentes do IBM z16?" o agente pode complementar o conhecimento interno com insights externos atualizados.

Qual é o resultado? O agente não se limita a recuperar informações: ele acumula conhecimento ao longo das buscas, analisa perguntas complexas em profundidade e, quando necessário, vai além do corpus de RAG para dar respostas mais completas.