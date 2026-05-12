Acelere seu futuro de virtualização com o IBM Cloud e Red Hat

Hoje, a IBM anuncia o Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud, o Red Hat OpenShift Virtualization Service gerenciado disponível no IBM Cloud.
O Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud é entregue em IBM Cloud VPC Bare Metal Servers de nível empresarial. O serviço oferece um ambiente de virtualização seguro, estável e previsível, projetado para organizações que priorizam VMs e que desejam consistência operacional hoje, e um caminho claro e flexível para contêineres, nativos da nuvem e recursos alinhados à IA no futuro. O serviço estará publicamente disponível em 26 de junho de 2026, com betas fechados disponíveis em 1 de junho de 2026.
O cenário de virtualização está evoluindo rapidamente. O aumento dos custos de licenciamento, mudanças abruptas de fornecedores e a consolidação em plataformas legadas fizeram com que muitas empresas reavaliassem as bases que utilizam para executar máquinas virtuais de missão crítica. As equipes de virtualização enfrentam mais pressão do que nunca para garantir estabilidade, conformidade e operações previsíveis, enquanto enfrentam orçamentos cada vez mais reduzidos e ambientes cada vez mais complexos.
Em todos os setores, os líderes de tecnologia enfrentam desafios semelhantes:
As máquinas virtuais continuam sendo essenciais para aplicações como ERP, EHR, core banking, análise de dados e sistemas de linha de negócios que não podem ser reescritos rapidamente. O que as organizações precisam é de um ambiente hipervisor estável que lhes permita executar as cargas de trabalho atuais e, ao mesmo tempo, viabilizar opções futuras, como desenvolvimento nativo da nuvem, adoção do Kubernetes, automação de DevOps com cargas de trabalho de IA em sua linha do tempo.
O Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud oferece exatamente isso: uma plataforma de virtualização segura, pronta para empresas e gerenciada com um roteiro de longo prazo construído em torno de tecnologias abertas e recursos opcionais de caminho futuro.
A plataforma é impulsionada pelo Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM) e implementada em um perfil de clusters dedicados somente para VMs, otimizado especificamente para cargas de trabalho de virtualização. Esse design é compatível com:
A IBM provisiona o ambiente como um serviço gerenciado, permitindo que os clientes implementem máquinas virtuais imediatamente sem configuração adicional. É uma plataforma de VM em primeiro lugar, com caminhos opcionais para adoção de contêineres ou ferramentas nativas da nuvem quando as equipes optarem por explorá-las.
Isso o torna uma escolha ideal para organizações que buscam uma alternativa confiável para hipervisores legados sem se comprometer a reformular completamente as aplicações.
O serviço incorpora várias camadas técnicas que trabalham juntas para fornecer confiabilidade, consistência e desempenho previsível.
1. Perfil de clusters dedicados para virtualização
Esse perfil elimina a sobrecarga centrada no contêiner e ajusta o ambiente para densidade de VMs, agendamento de CPUs e consistência de rede. Assemelha-se ao comportamento operacional dos hipervisores tradicionais, beneficiando-se da orquestração do Kubernetes.
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
O KubeVirt integra VMs tradicionais ao Kubernetes, tratando-as como recursos personalizados. O resultado é uma camada de abstração unificada, onde VMs e contêineres podem ser gerenciados de forma consistente por meio de Kubernetes RBAC, rede OpenShift e CRDs padrão para operações de ciclo de vida de VMs. Isso dá às equipes de VMs maior controle e, ao mesmo tempo, mantendo a compatibilidade com os fluxos de trabalho estabelecidos.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
O Red Hat OpenShift Data Foundation fornece armazenamento de blocos e file storage altamente disponível e lida com dados persistentes para VMs. Ele é compatível com cargas de trabalho com estado, instantâneos e clonagem e ciclos de atualização de baixo impacto. Isso garante uma experiência de armazenamento consistente em todo o ciclo de vida.
4. Integração nativa com os serviços IBM Cloud
O serviço se conecta diretamente aos sistemas de governança e segurança do IBM Cloud: IAM para identidade e acesso, Key Protect para gerenciamento de chaves de criptografia, IBM Cloud Monitoring and Logs para visibilidade de ponta a ponta e isolamento de rede VPC para segurança aprimorada. Essas integrações são gerenciadas, eliminando a necessidade de as equipes orquestrarem esses componentes por conta própria.
1. Operações gerenciadas simplificam as operações do dia 2
Um aspecto desafiador das plataformas de virtualização são as operações do dia 2: aplicação de patches, atualizações, remediação e manutenção da conformidade. O modelo de serviço gerenciado da IBM remove grande parte dessa sobrecarga ao lidar com:
Isso oferece às empresas uma camada de virtualização estável e previsível e reduz o "ruído" operacional que muitas vezes consome as equipes de infraestrutura. A plataforma de nuvem da IBM é suportada por um SLA1 com 99,99% de garantia financeira, tornando-a viável para cargas de trabalho confidenciais sempre ativas. Leia mais aqui.
2. Um caminho de transição de VM para VM de baixo risco
Para muitas organizações, a maior barreira para adotar uma nova plataforma é o medo da complexidade da migração. O serviço fornece um fluxo de trabalho estruturado de VM para VM, projetado para reduzir as interrupções e proporcionar compatibilidade com transições previsíveis. Usando as ferramentas de migração da Red Hat e a assistência de especialistas da IBM e da Red Hat, as organizações podem:
Isso permite que as equipes saiam dos hipervisores legados sem precisar rearquitetar cargas de trabalho, reestruturar equipes ou reescrever processos. O objetivo é a continuidade e a estabilidade durante a transição — não a transformação forçada.
3. Automação e consistência em nível de frota
À medida que os patrimônios de VMs crescem, a necessidade de gerenciamento e automação centralizados se torna crítica. O serviço é compatível com a escala orientada por automação usando duas ferramentas principais.
O Ansible Automation Platform agiliza o gerenciamento do ciclo de vida ao automatizar tarefas como provisionamento de VMs, aplicação de políticas, imposição de configurações e fluxos de trabalho de manutenção repetíveis. Ao permitir que as equipes reutilizem os playbooks existentes, isso preserva os investimentos atuais em automação e acelera a consistência operacional. Complementando isso, o Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization oferece governança em toda a frota, visibilidade unificada, conformidade baseada em políticas e otimização de recursos em vários clusters. Juntos, esses recursos permitem que as empresas gerenciem ambientes de VMs em grande escala com maior consistência, eficiência e controle.
4. Segurança forte para cargas de trabalho empresariais e regulamentadas
A segurança e a governança são incorporadas diretamente à plataforma, começando com o fortalecimento no nível da plataforma, que inclui padrões restritos de segurança de pods, VMs em execução sem privilégios raiz, separação forçada de funções e comunicação criptografada em todo o cluster. O ecossistema de governança do IBM Cloud fortalece ainda mais essa base por meio de identidade unificada com IAM, gerenciamento de chaves com Key Protect, registro e observabilidade para trilhas de auditoria, e isolamento de VPC para manter limites de rede rígidos. Além disso, as regiões multizona do IBM Cloud oferecem alta disponibilidade, separação de domínios de falha e camadas de infraestrutura redundantes, proporcionando a resiliência exigida por setores com exigências rigorosas de conformidade, como serviços financeiros, saúde, governo e telecomunicações.
5. Evolução em sua linha do tempo
Embora o serviço se concentre em cargas de trabalho de VMs, ele também fornece um caminho flexível para introduzir contêineres, práticas de DevOps, ferramentas nativas do Kubernetes ou cargas de trabalho de IA. As organizações podem executar VMs hoje e estender para o Red Hat OpenShift on IBM Cloud quando estiverem prontas. As equipes podem:
Não há um cronograma forçado, apenas um caminho claro e apoiado quando a empresa quiser.
O Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud oferece às organizações uma base segura, previsível e gerenciada para seus ambientes de máquinas virtuais. Ele oferece um caminho prático fora das plataformas de virtualização legadas, possibilitando transições de VM para VM de baixo risco, estabilizando os custos e reduzindo o ônus operacional por meio de operações de ciclo de vida gerenciadas pela IBM e compatibilidade com SRE. Com segurança de nível empresarial, controles de conformidade e um SLA com 99,99% de respaldo financeiro, a plataforma foi projetada para executar cargas de trabalho de missão crítica com confiança.
Igualmente importante, oferece a flexibilidade para as equipes evoluírem seu ambiente ao longo do tempo. Quer a organização esteja optando por introduzir contêineres, adotar práticas de DevOps ou explorar recursos, a plataforma fornece um caminho claro e opcional, sem forçar mudanças antes que a empresa esteja preparada.
Para empresas que buscam estabilidade de longo prazo, opções de tecnologia aberta e uma estratégia de virtualização confiável e pronta para o futuro, o Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud oferece uma base sólida e resiliente para viabilizar as prioridades de hoje e as ambições de amanhã.
As organizações podem começar com um piloto, validar a interoperabilidade ou trabalhar com especialistas da IBM e da Red Hat no planejamento da migração.