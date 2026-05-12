Acelere seu futuro de virtualização com o IBM Cloud e Red Hat

1. Operações gerenciadas simplificam as operações do dia 2

Um aspecto desafiador das plataformas de virtualização são as operações do dia 2: aplicação de patches, atualizações, remediação e manutenção da conformidade. O modelo de serviço gerenciado da IBM remove grande parte dessa sobrecarga ao lidar com:

Ciclo de vida completo dos operadores do OpenShift Virtualization

Atualizações do painel de controle e dos nós de trabalho

Aplicação de patches de segurança contínua

Recuperação automatizada de falhas

Remediação dos nós de trabalho

Monitoramento e suporte de SRE 24 horas por dia, sete dias por semana

Isso oferece às empresas uma camada de virtualização estável e previsível e reduz o "ruído" operacional que muitas vezes consome as equipes de infraestrutura. A plataforma de nuvem da IBM é suportada por um SLA1 com 99,99% de garantia financeira, tornando-a viável para cargas de trabalho confidenciais sempre ativas. Leia mais aqui.

2. Um caminho de transição de VM para VM de baixo risco

Para muitas organizações, a maior barreira para adotar uma nova plataforma é o medo da complexidade da migração. O serviço fornece um fluxo de trabalho estruturado de VM para VM, projetado para reduzir as interrupções e proporcionar compatibilidade com transições previsíveis. Usando as ferramentas de migração da Red Hat e a assistência de especialistas da IBM e da Red Hat, as organizações podem:

Descobrir e avaliar as cargas de trabalho

Converter imagens de VMs de plataformas legadas

Migrar as VMs em etapas ou todas de uma vez

Validar as aplicações antes da transição

Manter padrões de rede e armazenamento

Isso permite que as equipes saiam dos hipervisores legados sem precisar rearquitetar cargas de trabalho, reestruturar equipes ou reescrever processos. O objetivo é a continuidade e a estabilidade durante a transição — não a transformação forçada.

3. Automação e consistência em nível de frota

À medida que os patrimônios de VMs crescem, a necessidade de gerenciamento e automação centralizados se torna crítica. O serviço é compatível com a escala orientada por automação usando duas ferramentas principais.

O Ansible Automation Platform agiliza o gerenciamento do ciclo de vida ao automatizar tarefas como provisionamento de VMs, aplicação de políticas, imposição de configurações e fluxos de trabalho de manutenção repetíveis. Ao permitir que as equipes reutilizem os playbooks existentes, isso preserva os investimentos atuais em automação e acelera a consistência operacional. Complementando isso, o Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization oferece governança em toda a frota, visibilidade unificada, conformidade baseada em políticas e otimização de recursos em vários clusters. Juntos, esses recursos permitem que as empresas gerenciem ambientes de VMs em grande escala com maior consistência, eficiência e controle.

4. Segurança forte para cargas de trabalho empresariais e regulamentadas

A segurança e a governança são incorporadas diretamente à plataforma, começando com o fortalecimento no nível da plataforma, que inclui padrões restritos de segurança de pods, VMs em execução sem privilégios raiz, separação forçada de funções e comunicação criptografada em todo o cluster. O ecossistema de governança do IBM Cloud fortalece ainda mais essa base por meio de identidade unificada com IAM, gerenciamento de chaves com Key Protect, registro e observabilidade para trilhas de auditoria, e isolamento de VPC para manter limites de rede rígidos. Além disso, as regiões multizona do IBM Cloud oferecem alta disponibilidade, separação de domínios de falha e camadas de infraestrutura redundantes, proporcionando a resiliência exigida por setores com exigências rigorosas de conformidade, como serviços financeiros, saúde, governo e telecomunicações.

5. Evolução em sua linha do tempo

Embora o serviço se concentre em cargas de trabalho de VMs, ele também fornece um caminho flexível para introduzir contêineres, práticas de DevOps, ferramentas nativas do Kubernetes ou cargas de trabalho de IA. As organizações podem executar VMs hoje e estender para o Red Hat OpenShift on IBM Cloud quando estiverem prontas. As equipes podem:

Executar VMs e contêineres lado a lado

Adotar o GitOps e a CI/CD de forma incremental

Aproveitar a infraestrutura orientada por IA

Introduzir recursos nativos da nuvem sem interrupções

Não há um cronograma forçado, apenas um caminho claro e apoiado quando a empresa quiser.