Adobe e IBM: oferecendo experiências do cliente impulsionadas por IA

Ao trazer as tecnologias IBM watsonx para a Adobe Experience Platform, a IBM e os clientes em conjunto da Adobe podem fornecer orquestração da experiência do cliente para otimizar os pontos de contato de marketing, garantindo, ao mesmo tempo, confiança e transparência no conteúdo que criam. Ao mesmo tempo, o Red Hat OpenShift possibilita gerenciar e fornecer conteúdo e ativos da Experience Platform na infraestrutura híbrida preferida do cliente, apoiando a agilidade necessária para ambientes empresariais complexos e altamente regulamentados.

No Adobe Summit, essa colaboração é ainda mais enfatizada pelo reconhecimento do setor. A IBM tem a honra de receber o prêmio de Parceiro de Tecnologia do Ano de Orquestração de Experiência do Cliente da Adobe IA de 2026 para o IBM watsonx. Esse prêmio reflete a força da nossa parceria com a Adobe e nosso compromisso compartilhado de proporcionar experiências do cliente inovadoras e impulsionadas por IA em escala.

No Adobe Summit, a IBM está mostrando como estamos colaborando ainda mais com a Adobe para personalizar conteúdo, comunicações e experiência em escala, para tornar o marketing mais relevante para os consumidores do que nunca — sem comprometer a governança, a transparência ou o controle.