Adobe e IBM: oferecendo experiências do cliente impulsionadas por IA

A Adobe e a IBM estão empenhadas em ajudar os clientes a obter todo o valor da IA generativa e agêntica em marketing, criação de conteúdo e governança de marca.
Ao trazer as tecnologias IBM watsonx para a Adobe Experience Platform, a IBM e os clientes em conjunto da Adobe podem fornecer orquestração da experiência do cliente para otimizar os pontos de contato de marketing, garantindo, ao mesmo tempo, confiança e transparência no conteúdo que criam. Ao mesmo tempo, o Red Hat OpenShift possibilita gerenciar e fornecer conteúdo e ativos da Experience Platform na infraestrutura híbrida preferida do cliente, apoiando a agilidade necessária para ambientes empresariais complexos e altamente regulamentados.
No Adobe Summit, essa colaboração é ainda mais enfatizada pelo reconhecimento do setor. A IBM tem a honra de receber o prêmio de Parceiro de Tecnologia do Ano de Orquestração de Experiência do Cliente da Adobe IA de 2026 para o IBM watsonx. Esse prêmio reflete a força da nossa parceria com a Adobe e nosso compromisso compartilhado de proporcionar experiências do cliente inovadoras e impulsionadas por IA em escala.
No Adobe Summit, a IBM está mostrando como estamos colaborando ainda mais com a Adobe para personalizar conteúdo, comunicações e experiência em escala, para tornar o marketing mais relevante para os consumidores do que nunca — sem comprometer a governança, a transparência ou o controle.
A IBM e a Adobe estão trabalhando em parceria para trazer um novo nível de inteligência, governança e eficiência operacional para a Adobe Experience Platform, a fim de liberar fluxos de trabalho agênticos de nível empresarial, criados para empresas.
Ao integrar o IBM watsonx às aplicações do Experience Platform, os profissionais de marketing obtêm a capacidade de gerenciar e governar modelos preditivos de aprendizado de máquina, LLMs e agentes com transparência de nível empresarial, garantindo que os insights usados para otimizar jornadas, entender a intenção do cliente e orientar as decisões de gastos permaneçam confiáveis e explicáveis.
Entregar confiança em escala é fundamental para essa abordagem. O IBM watsonx.governance oferece recursos para acompanhar todo o ciclo de vida do modelo, padronizando a forma como o desempenho, a imparcialidade e o conteúdo são avaliados. A IBM e a Adobe estão explorando juntas as ferramentas com tecnologia de LLMs para permitir que as empresas implementem soluções da Adobe e da IBM e orquestrem experiências do cliente onde quer que sua arquitetura exija - possibilitando experiências de IA confiáveis em ambientes híbridos sem sacrificar a governança.
A IA e os fluxo de trabalho agêntico também têm um enorme potencial para empresas além do domínio do marketing. A IBM e a Adobe colaboraram para disponibilizar o poder do Adobe Experience Platform Agent Orchestrator e os agentes de IA para uso no Agent Catalog do watsonx Orchestrate. Os clientes da IBM podem acessar o Adobe Marketing Agent diretamente do catálogo para aproveitar a inteligência de experiência do cliente da Adobe junto com outros agentes empresariais e ferramentas de sua escolha. A versão beta do Adobe Marketing Agent estará disponível no Agent Catalog em 30 de abril de 2026.
A IBM continua sua parceria com a Adobe para fortalecer o valor de seus recursos nativos de agentes, aprimorando os agentes da Adobe com fontes de dados próprias e de terceiros de maneira escalável e governada usando o watsonx.data. Os agentes oferecem mais valor quando têm o contexto necessário para realizar suas tarefas. No entanto, fornecer esse contexto de forma flexível e eficiente é difícil sem uma base indexada e bem governada de dados corporativos. Fornecer confiança em escala requer não apenas modelos poderosos, mas também dados governados de alta qualidade.
À medida que a IA é fortalecida pelos dados que a alimentam, a IBM ajuda as empresas a liberar todo o valor de seus dados corporativos existentes em serviço da IA e fluxos de trabalho agênticos, garantindo que os dados sejam unificados, precisos e usados de forma responsável para gerar melhores resultados
A IBM Consulting ajuda os clientes a modernizar suas marketing operations ao conectar seu ecossistema de dados, sistemas, decisões, conteúdo e fluxos de trabalho em um modelo operacional coeso habilitado para IA. Ao combinar as tecnologias de classe mundial da Adobe com o conhecimento especializado da IBM em IA confiável para empresas, as organizações podem liberar todo o valor da IA agêntica em marketing, criação de conteúdo e governança de marca.
Com profunda experiência em projetar e implementar rapidamente experiências orquestradas de IA de ponta a ponta, a IBM Consulting se concentra na construção de sistemas (não pontos de contato isolados), onde agentes inteligentes, fluxos de trabalho automatizados e processos multifuncionais operam em sincronia. Nossa abordagem antecipa as necessidades dos clientes, coordena ações entre equipes díspares e elimina o atrito causado por funções isoladas. Aproveitando o poder das plataformas da Adobe, a IBM Consulting permite que as marcas ofereçam experiências mais adaptáveis, conectadas e sensíveis ao contexto, que aceleram os resultados desejados.
A IBM aplica esses mesmos recursos internamente, transformando nossa própria organização de marketing global ao recriar fluxos de trabalho, modernizar a cadeia de suprimentos de conteúdo e incorporar processos habilitados para IA em escala. A transformação em primeira mão da IBM Marketing demonstra como a Adobe e a IBM ajudam os clientes a criar modelos operacionais de marketing nativos de IA que oferecem maior produtividade, saída mais rápida, custos operacionais mais baixos e experiências do cliente mais personalizadas para impulsionar o crescimento dos negócios.