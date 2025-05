Olhando para o futuro, a IBM planeja desenvolver assistentes adicionais no IBM Consulting Advantage que lidam com a eficiência do ciclo de vida do desenvolvimento de software, bem como a eficácia das operações de marketing, todos voltados para aumentar a eficiência da implementação e operação do pacote de produtos da Adobe e ajudar os clientes a alcançar todo o valor potencial de seus investimentos na Adobe.

Ao evoluir e aprimorar continuamente as implementações da Adobe com a IA, a IBM Consulting está estabelecendo novos padrões do setor para inovação digital com velocidade e escala. Seja otimizando o gerenciamento de conteúdo, a automação de marketing ou a personalização baseada em dados, esses recursos permitem que as empresas liberem todo o potencial do Adobe Experience Cloud em escala e criem produtos e serviços digitais inteligentes.

