Acelere sua jornada no SAP S/4HANA com o IBM Transformation Suite for SAP Applications

A migração de cargas de trabalho SAP para a nuvem é significativamente mais complexa do que a migração de cargas de trabalho de uso geral. Os clientes enfrentam desafios como processos demorados de migração, custos elevados, ferramentas limitadas, obstáculos de integração e as complexidades de construir uma plataforma de nuvem híbrida.

Para lidar com esses desafios, a IBM tem o prazer de anunciar a disponibilidade geral do IBM Transformation Suite for SAP Applications em 24 de março de 2025. Essa oferta abrangente foi projetada para simplificar e acelerar a migração para o SAP S/4HANA e o RISE with SAP. Combinando software e serviços da IBM e de fornecedores reconhecidos do setor, ele automatiza tarefas essenciais de migração, incluindo avaliações técnicas, migração de dados e código, análise de código e testes automatizados.

Este anúncio se baseia no recente lançamento do RISE with SAP no IBM Power Virtual Server, uma oferta projetada para ajudar a reduzir os riscos e melhorar o tempo de migração para a nuvem do SAP S/4HANA do IBM Power no local para a nuvem dentro de 90 dias. O IBM Transformation Suite for SAP Applications aprimora ainda mais essa proposta de valor, fornecendo ferramentas e serviços para aperfeiçoar a jornada do RISE with SAP, desde a avaliação inicial até a manutenção contínua.