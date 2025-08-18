ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate transformam a automação do KYC em escala empresarial

Hoje, a ABBYY e a IBM estão expandindo sua parceria para oferecer uma solução que prioriza a conformidade para instituições de serviços financeiros e de seguros que exigem precisão, auditabilidade e agilidade operacional. Ao combinar os avançados Document AI e Process AI da ABBYY com os agentes orientados por IA do IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo o processo de Know Your Customer (KYC) — desde a ingestão de documentos até o monitoramento de conformidade — em um fluxo de trabalho transparente, escalável e inteligente.

Isso é mais do que automação de tarefas. É uma orquestração dinâmica de ponta a ponta com insights de risco em tempo real integrados.