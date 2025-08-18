ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate transformam a automação do KYC em escala empresarial

Hoje, a ABBYY e a IBM estão expandindo sua parceria para oferecer uma solução que prioriza a conformidade para instituições de serviços financeiros e de seguros que exigem precisão, auditabilidade e agilidade operacional. Ao combinar os avançados Document AI e Process AI da ABBYY com os agentes orientados por IA do IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo o processo de Know Your Customer (KYC) — desde a ingestão de documentos até o monitoramento de conformidade — em um fluxo de trabalho transparente, escalável e inteligente.

Isso é mais do que automação de tarefas. É uma orquestração dinâmica de ponta a ponta com insights de risco em tempo real integrados.

Visão geral da solução e proposta de valor da integração

O KYC manual é lento, propenso a erros e caro. As ferramentas de automação tradicionais muitas vezes ficam aquém do necessário em termos de validação entre documentos, prontidão para auditoria e controle de processos em tempo real. As equipes de conformidade continuam sofrendo com sistemas desconectados, sinais de risco pouco claros e uma crescente pressão regulatória.

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate mudam isso. Com essa integração, as instituições podem simplificar a integração, reduzir o risco de fraude e aplicar políticas de conformidade automaticamente, impulsionadas por IA que entende processos e documentos.

Três principais diferenças com a integração ABBYY + IBM 

  1. O ABBYY Document IA extrai dados estruturados de contas de consumo, extratos bancários e outros documentos de integração, mesmo que sejam mal digitalizados ou variem de acordo com o país.
  2. Então, o IBM watsonx.ai Orchestrate encaminha esses dados limpos pelo fluxo de trabalho do KYC — validando entradas, lançando acompanhamentos e integrando-se diretamente às plataformas internas de conformidade.
  3. O ABBYY Process Intelligence monitora cada caso, capturando dados operacionais e identificando exceções em tempo real. Se surgir um problema (documentação ausente, uma lacuna de conformidade ou um padrão suspeito), o sistema alerta as equipes certas e aciona uma ação corretiva dos agentes.

Toda atividade é registrada. Toda ação é explicável. Toda etapa é auditável.

Como funciona a integração

A integração ABBYY+IBM watsonx Orchestrate permite às instituições:

  • Ingerir e estruturar documentos de integração em escala com a ABBYY Document IA
  • Acionar etapas de fluxos de trabalho inteligentes via Orchestrate (por exemplo, verificações de risco, solicitações de reenvio, escalonamentos)
  • Monitorar continuamente a conformidade do processo com o ABBYY Process AI
  • Responder automaticamente às lacunas de conformidade reiniciando, encaminhando ou corrigindo o fluxo de trabalho
  • Garantir rastreabilidade total e prontidão para auditoria em cada interação com o KYC

ABBYY + IBM entregam propostas de valor fundamentais 

  1. Além da automação para a inteligência orquestrada: da captura de dados à execução da decisão, todas as etapas são coordenadas e monitoradas, garantindo que nada passe despercebido.
  2. Visibilidade de riscos em tempo real: o ABBYY Process AI revela gargalos, desvios de conformidade e exceções de forma proativa, ajudando você a resolver problemas antes que se tornem riscos.
  3. Conformidade integrada: cada etapa do KYC é registrada, medida e alinhada aos requisitos regulatórios internos e externos. Assim, você estará sempre pronto para auditoria.
  4. Escalabilidade de nível empresarial: à medida que os volumes de integração crescem, o mesmo acontece com o sistema, sem sacrificar a supervisão ou o desempenho.

Benefícios de negócios com ABBYY + IBM

  1. Integração mais rápida com menos etapas manuais
  2. Risco de conformidade reduzido por meio de alertas e controles automatizados
  3. Melhor prontidão para auditoria e transparência de governança
  4. Menor custo operacional por meio da orquestração inteligente
  5. Maior satisfação do cliente com tempo de atendimento mais rápido

Em ação: caso de uso de serviços financeiros e seguros

Um provedor de seguros global que integra novos segurados deve capturar documentos de identidade, validar informações e garantir a conformidade com AML/KYC em várias jurisdições.

Com ABBYY + IBM:

  • Os documentos são capturados e estruturados na entrada
  • Os agentes do orquestrador validam detalhes e iniciam as próximas etapas (por exemplo, a criação de perfis de risco)
  • O ABBYY Process AI monitora o fluxo de trabalho em busca de desvios ou atrasos
  • Se houver documentação ausente ou surgirem sinalizadores de risco, o sistema notifica o cliente e retoma o fluxo de trabalho quando resolvido
  • Todas as ações são rastreáveis, abrangendo políticas internas, auditoria regulatória e relatórios externos

O resultado? Integração mais segura e rápida com conformidade contínua.

Um novo padrão para a automação do KYC

Juntas, a ABBYY e a IBM oferecem um novo padrão ouro para automação do KYC, criada para setores regulamentados em que confiança, transparência e agilidade não são negociáveis. Desde a ingestão inicial de documentos até o monitoramento contínuo de riscos, essa integração permite que as equipes de conformidade passem de reativas para proativas, sem adicionar complexidade.

Do atrito do processo à inteligência do processo, o KYC ficou ainda mais inteligente.

