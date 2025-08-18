ABBYY e IBM watsonx.ai Orchestrate transformam a automação do KYC em escala empresarial

18 de agosto de 2025
Hoje, a ABBYY e a IBM estão expandindo sua parceria para oferecer uma solução que prioriza a conformidade para instituições de serviços financeiros e de seguros que exigem precisão, auditabilidade e agilidade operacional. Ao combinar os avançados Document AI e Process AI da ABBYY com os agentes orientados por IA do IBM watsonx.ai Orchestrate, estamos transformando todo o processo de Know Your Customer (KYC) — desde a ingestão de documentos até o monitoramento de conformidade — em um fluxo de trabalho transparente, escalável e inteligente.
Isso é mais do que automação de tarefas. É uma orquestração dinâmica de ponta a ponta com insights de risco em tempo real integrados.
O KYC manual é lento, propenso a erros e caro. As ferramentas de automação tradicionais muitas vezes ficam aquém do necessário em termos de validação entre documentos, prontidão para auditoria e controle de processos em tempo real. As equipes de conformidade continuam sofrendo com sistemas desconectados, sinais de risco pouco claros e uma crescente pressão regulatória.
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate mudam isso. Com essa integração, as instituições podem simplificar a integração, reduzir o risco de fraude e aplicar políticas de conformidade automaticamente, impulsionadas por IA que entende processos e documentos.
Toda atividade é registrada. Toda ação é explicável. Toda etapa é auditável.
A integração ABBYY+IBM watsonx Orchestrate permite às instituições:
Um provedor de seguros global que integra novos segurados deve capturar documentos de identidade, validar informações e garantir a conformidade com AML/KYC em várias jurisdições.
Com ABBYY + IBM:
O resultado? Integração mais segura e rápida com conformidade contínua.
Juntas, a ABBYY e a IBM oferecem um novo padrão ouro para automação do KYC, criada para setores regulamentados em que confiança, transparência e agilidade não são negociáveis. Desde a ingestão inicial de documentos até o monitoramento contínuo de riscos, essa integração permite que as equipes de conformidade passem de reativas para proativas, sem adicionar complexidade.
Do atrito do processo à inteligência do processo, o KYC ficou ainda mais inteligente.
