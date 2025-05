A IBM tem o prazer de anunciar a adição da mais recente geração de modelos abertos da Meta, o Llama 4, ao watsonx.ai. O Llama 4 Scout e o Llama 4 Maverick, a primeira combinação de modelos de especialistas (MoE) lançados pela Meta, oferecem desempenho multimodal de fronteira, altas velocidades, baixo custo e comprimento de contexto líder do setor.



O lançamento do Llama 4 inicia uma nova era para a série Llama, introduzindo tanto uma evolução interessante da arquitetura do Llama quanto uma abordagem inovadora para integrar diferentes tipos de modalidades de dados, incluindo texto, imagem e vídeo, muito mais cedo no processo do que os modelos treinados convencionalmente. Ambos os novos modelos são compatíveis com uma ampla variedade de casos de uso de entrada de texto, saída de texto e entrada de imagem e saída de texto.

Com o lançamento dessas mais recentes ofertas da Meta, a IBM agora tem compatibilidade com um total de 13 modelos da Meta na extensa biblioteca de modelos de base disponíveis no watsonx.ai. Em linha com a estratégia aberta e multimodelo da IBM para IA generativa, continuamos a fornecer aos nossos clientes de plataformas os modelos abertos de melhor desempenho do mercado atualmente.