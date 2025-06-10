Dezoito produtos de software da IBM ganham o TrustRadius 2025 Top Rated Awards

10 de junho de 2025
A dedicação da IBM em colocar os clientes em primeiro lugar continua a ser a força motriz por trás de seu sucesso, incluindo, entre outros, prêmios setoriais como esses. Hoje, temos o prazer de anunciar que 18 produtos de software da IBM ganharam o TrustRadius 2025 Top Rated Awards em diferentes categorias.
A TrustRadius é uma plataforma de inteligência de compradores para tecnologia empresarial. Informações abrangentes sobre produtos, insights detalhados sobre clientes e conversas com colegas permitem que os compradores tomem decisões confiantes.
"Conquistar o Top Rated Award significa que a satisfação dos clientes com o fornecedor é excelente e que a credibilidade é comprovada. Ele se baseia inteiramente em avaliações e na opinião dos clientes", disse Becky Susko, da TrustRadius, Gerente de Prêmios do Programa de Marketing.
Representando um reconhecimento de todo o setor para produtos de tecnologia B2B, os Top Rated Awards são concedidos apenas a produtos que:
Feedback positivo de clientes e prêmios como esses são evidências de que a IBM fornece soluções para resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo — soluções que são entregues a clientes em todo o mundo para atender às necessidades de amanhã e de hoje.
Você usa nossos produtos?