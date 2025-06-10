Dezoito produtos de software da IBM ganham o TrustRadius 2025 Top Rated Awards

Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

10 de junho de 2025

Autor

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

A dedicação da IBM em colocar os clientes em primeiro lugar continua a ser a força motriz por trás de seu sucesso, incluindo, entre outros, prêmios setoriais como esses. Hoje, temos o prazer de anunciar que 18 produtos de software da IBM ganharam o TrustRadius 2025 Top Rated Awards em diferentes categorias.

Representando um reconhecimento de todo o setor para produtos de tecnologia B2B

A TrustRadius é uma plataforma de inteligência de compradores para tecnologia empresarial. Informações abrangentes sobre produtos, insights detalhados sobre clientes e conversas com colegas permitem que os compradores tomem decisões confiantes.

"Conquistar o Top Rated Award significa que a satisfação dos clientes com o fornecedor é excelente e que a credibilidade é comprovada. Ele se baseia inteiramente em avaliações e na opinião dos clientes", disse Becky Susko, da TrustRadius, Gerente de Prêmios do Programa de Marketing.

Representando um reconhecimento de todo o setor para produtos de tecnologia B2B, os Top Rated Awards são concedidos apenas a produtos que:

  • Tenham mais de 10 novas avaliações nos últimos 12 meses
  • Obtenham um tScore de 7,5 ou superior com as avaliações
  • Capturem 0,5% do volume de tráfego da categoria

Dezoito vencedores da IBM em diferentes categorias

  1. IBM API Connect: API Management
  2. IBM Apptio: Technology Business Management
  3. IBM Aspera on Cloud: migração para a nuvem, managed file transfer (MFT)
  4. IBM Blueworks Live: gerenciamento de processo empresarial (BPM), gerenciamento de arquitetura empresarial
  5. IBM Cloudability: migração para a nuvem, gerenciamento de SaaS, gerenciamento de custos de nuvem
  6. IBM Cognos Analytics:  business intelligence full-stack, preparação de dados, descoberta e visualização de dados, business intelligence 
  7. IBM Db2: bancos de dados relacionais, banco de dados como serviço (DBaaS), data warehouse, data warehouse na nuvem
  8. IBM Guardium: segurança de banco de dados, análise de dados de segurança
  9. IBM Instana: gerenciamento de desempenho de aplicações (APM), monitoramento de infraestrutura de TI, observabilidade, monitoramento de Kubernetes
  10. IBM MaaS360: mobile device management (MDM), unified endpoint management (UEM)
  11. IBM Maximo Application Suite: gerenciamento de ativos empresariais, gerenciamento de serviços de TI (ITSM), sistemas de gerenciamento de manutenção computadorizada (CMMS)
  12. IBM Planning Analytics: análise de dados da força de trabalho, gerenciamento de desempenho corporativo, orçamento e forecasting, planejamento e análise financeira
  13. IBM SPSS Statistics: análise preditiva de dados, análise de dados estatística
  14. IBM Storage FlashSystems: Enterprise Flash Array Storage
  15. IBM Targetprocess: desenvolvimento ágil, objetivos e principais resultados (OKR), gerenciamento de produtos
  16. IBM watsonx.ai: IA generativa empresarial, aprendizado de máquina, MLOps
  17. IBM watsonx.data: data lakehouse
  18. IBM watsonx Orchestrate: assistente virtual inteligente, chatbot IA

Atendendo às necessidades de amanhã e de hoje

Feedback positivo de clientes e prêmios como esses são evidências de que a IBM fornece soluções para resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo — soluções que são entregues a clientes em todo o mundo para atender às necessidades de amanhã e de hoje.

Você usa nossos produtos?

Compartilhe seu feedback aqui

Saiba mais Compartilhe seu feedback aqui