O sistema operacional Linux corporativo é uma base sólida para sua infraestrutura de software livre voltada à nuvem híbrida. A execução do Linux nos servidores IBM oferece um novo nível de confiabilidade, segurança e escalabilidade para suas cargas de trabalho comercialmente críticas. Reduza a complexidade e melhore o desempenho com o Linux on IBM Z®, o IBM® Linux ONE e o Linux on IBM Power®.