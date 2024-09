Você deu o primeiro passo para compreender seus níveis atuais de preparação – e agora? Um representante do IBM Storage entrará em contato com você em breve para repassar as próxima etapas:

Etapa 1: início



Um membro da nossa equipe entrará em contato com você para criar uma agenda personalizada.

Etapa 2: Workshop

Os especialistas da IBM Security e arquitetos de armazenamento realizarão um workshop virtual de 2 horas projetado para as necessidades de sua organização.

Etapa 3: Relatório + Recomendações

Um relatório com análise, roteiro e apresentação de gerenciamento será fornecido a você, juntamente com um roteiro de melhorias e considerações recomendadas. Leia um exemplo de relatório