O capitão de IA do navio foi treinado, e os testes marítimos estão em andamento, mas a equipe do MAS está sentindo a pressão. Ainda há muito a fazer antes da jornada do navio pelo Atlântico, e cada momento conta. Entraremos em contato com as equipes de tecnologia e pesquisa antes de sua grande missão de ver como elas estão se sentindo e discutir as principais tecnologias de IA e automação que tornarão essa viagem possível.