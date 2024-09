Comunidade DiversAbility

A IBM procura contratar, apoiar, educar e acolher pessoas de todas as habilidades.



Defendemos pessoas com as habilidades diversas e o potencial inexplorado que trazem para o ambiente de trabalho. Pessoas com habilidades diversas têm treinamento, educação e experiência a oferecer. Habilidades diversas são visual, auditiva, motora e cognitiva, ou neurodiversidade, um conceito onde diferenças neurológicas como autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e dislexia devem ser reconhecidas e respeitadas como qualquer outra variação humana. Incluindo indivíduos com habilidades diversas e explorando seu potencial, destacamos profissionais de todas as habilidades como parte fundamental do sucesso da IBM.