Wael El Chouwani, líder do mercado de softwares de sustentabilidade da IBM, acredita que aproveitar o poder da inteligência artificial (IA) para apoiar operações de desenvolvimento sustentáveis é de extrema importância. Isso não só se alinha com o nosso compromisso com a sustentabilidade, mas também mostra o potencial transformador da tecnologia na criação de cidades mais inteligentes, incluindo objetivos de sustentabilidade. Em 2023, a IBM colocou isso em prática com clientes como o King Abdullah Financial District (KAFD).



Criado com a sustentabilidade em mente, a IBM e o KAFD trabalharam juntos em um dos maiores projetos imobiliários do mundo para obter a certificação LEED Platinum para desenvolvimento de bairros verdes, a mais alta certificação do US Green Building Council. E Wael fez parte desse projeto.



Por meio de nossa colaboração com a KAFD, utilizando recursos de IA, os IBMistas ajudaram a alcançar operações de construção sustentáveis, permitindo análises avançadas de dados e aproveitando algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões, anomalias e possíveis oportunidades de economia de energia. Graças à integração de ferramentas de IA, o KADF pode otimizar o uso de energia, reduzir o impacto ambiental e melhorar a eficiência operacional geral.



A integração perfeita dos recursos de IA permite ao KAFD atingir suas metas de sustentabilidade, tornando-o um exemplo importante de como a tecnologia é capaz de aumentar a sustentabilidade das edificações.



