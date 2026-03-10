Webinar sobre a observabilidade de logs em contexto

Unifique logs. Acelere a depuração. Elimine a proliferação de ferramentas.

Dados de log fragmentados entre hosts e aplicações criam pontos cegos que tornam a análise de causa raiz lenta e trabalhosa. Confiar em ferramentas legadas muitas vezes aumenta a proliferação de ferramentas sem fornecer o contexto necessário para resolver problemas rapidamente.

Este webinar apresenta a solução unificada “Logs em contexto” da IBM Instana, baseada em OpenTelemetry, que integra a geração de logs diretamente ao seu stack de observabilidade para uma resposta a incidentes mais rápida e mais inteligente.

Palestrante em destaque: Paul Watkins, Senior Product Manager, IBM Instana.

Inscreva-se no webinar sob demanda para saber como:

- Integrar logs de forma fluida ao seu stack para ter visibilidade de ponta a ponta.

- Reduzir a proliferação de ferramentas substituindo soluções legadas fragmentadas.

- Acelerar a análise de causa raiz com insights profundos e contextuais de desempenho.

- Aproveitar os padrões do OpenTelemetry para uma estratégia configurável e preparada para o futuro.