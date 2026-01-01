Baixar seu ativo

Reinvente o potencial humano na era da IA generativa

As organizações devem primeiro considerar a IA generativa não como uma tecnologia autônoma, mas dentro do contexto de sua força de trabalho. Em parceria com a Oracle, o IBM Institute for Business Value investiga mais a fundo.



Leia este relatório para saber mais sobre IA e o potencial dos funcionários e o papel que os recursos humanos podem desempenhar na criação de estratégias de crescimento poderosas para estimular talentos, tanto agora quanto no futuro do trabalho.