As empresas de hoje estão se afogando em um crescente "caos de conectividade". As stacks de tecnologia explodiram, mas quase metade das organizações admite que se expandiu sem um plano de integração, criando silos, dívida técnica, riscos de segurança e inovação paralisada. Este relatório revela por que a complexidade tecnológica está acelerando, como sistemas desconectados desaceleram a agilidade e a tomada de decisão e o que os líderes de TI podem fazer para recuperar o controle. Com a IA generativa adicionando ainda mais pressão, a integração não é mais opcional: é a espinha dorsal que determina se a organização cresce ou fica para trás.

O que você vai aprender

- Por que a proliferação tecnológica está saindo do controle, com 86% das empresas expandindo seus stacks e 70% acumulando mais dívida técnica do que nunca.

- Os principais riscos do caos de conectividade, incluindo aumento da não conformidade, perda de competitividade, inacessibilidade de dados e interrupções que afetam a receita.

- Como integrações fragmentadas geram desperdício, com 81% das organizações duplicando trabalho devido a silos e 44% lidando com vários fornecedores para integração.

- Por que uma plataforma de integração unificada é a solução, trazendo de volta agilidade, produtividade e governança em aplicações, dados, APIs, eventos e B2B.

Baixe o documento completo para ver como você pode superar o caos da conectividade e construir uma empresa mais integrada, resiliente e competitiva.