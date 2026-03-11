A IA está transformando a empresa em uma velocidade sem precedentes, mas também está ampliando a complexidade, aumentando os riscos e expondo os limites das ferramentas de integração legadas. À medida que as organizações geram e consomem mais dados do que nunca, as soluções de iPaaS tradicionais lutam para acompanhar o ritmo. Acesse nosso guia e saiba como uma nova classe de integração empresarial habilitada para IA ajuda você a eliminar o caos da conectividade, recuperar o controle e liberar o valor total da IA generativa em toda a sua empresa.

O que você vai aprender

- Por que a IA está aumentando o caos da integração, desde riscos de soberania de dados até a explosão de APIs e desafios de segurança em multinuvem.

- Como o iPaaS de nova geração da IBM elimina a fragmentação com uma plataforma única, habilitada por IA, que abrange nuvens, regiões, fontes de dados e padrões de integração.

- Os cinco componentes indispensáveis de um iPaaS moderno, incluindo integração híbrida, governança centralizada e produtividade impulsionada por IA generativa.

- O impacto nos negócios em termos de agilidade, produtividade e governança, possibilitado por uma plataforma unificada que oferece suporte tanto a especialistas de TI quanto a tecnólogos de negócios.

Baixe o documento completo para ver como você pode modernizar seu cenário de integração e liberar o verdadeiro valor da IA em toda a sua empresa.