Relatório de mercado TrustRadius do Instana

Monitore com mais inteligência. Resolva mais rápido. Crie mais.

Em ambientes dinâmicos nativos em nuvem, as equipes de DevOps muitas vezes passam mais tempo apagando incêndios em incidentes do que criando novos recursos. Fluxos de trabalho reativos e visibilidade limitada criam gargalos que desaceleram a inovação.

Este relatório de mercado respaldado pela TrustRadius detalha por que o IBM Instana é a plataforma mais bem avaliada para retomar o controle, capacitando desenvolvedores e SREs a automatizar a solução de problemas e focar na entrega de código.

Baixe o relatório para saber por que líderes de DevOps confiam no Instana para:

- Validar sua estratégia com uma pontuação de satisfação do usuário líder de mercado de 8,6/10

- Acelerar a resolução de problemas com análise automatizada de causa raiz e rastreamento no nível do código

- Alcançar visibilidade full stack em ambientes complexos de TI híbrida

- Confiar em uma solução na qual 100% dos usuários pesquisados afirmaram que comprariam novamente