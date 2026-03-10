Relatório de melhoria contínua da experiência do usuário

Adapte-se às mudanças. Otimize o desempenho. Garanta consistência.

Segundo o Enterprise Strategy Group (ESG), as organizações estão enfrentando dificuldades para adaptar ferramentas de observabilidade a novas arquiteturas e ambientes complexos de multinuvem. Os métodos tradicionais de monitoramento da experiência digital (DEM) muitas vezes não têm o alcance necessário para garantir cobertura consistente, deixando a satisfação do usuário em risco.

Este relatório de pesquisa analisa as limitações do DEM legado e destaca como o IBM Instana oferece a visibilidade abrangente de ponta a ponta necessária para resolvê-las.

Baixe o relatório para saber como:

- Adaptar ferramentas de observabilidade para lidar com padrões arquitetônicos emergentes

- Monitorar e otimizar o desempenho em ambientes distribuídos de multinuvem

- Garantir cobertura consistente de observabilidade em todas as camadas da infraestrutura

- Superar as limitações críticas dos métodos tradicionais de DEM

- Alcançar visibilidade abrangente de ponta a ponta que melhora a experiência do usuário final