Calculadora de TCO

Os servidores IBM Power reduzem o Custo Total de Propriedade (TCO) da infraestrutura de TI ao consolidar o espaço físico do data center e diminuir os custos com licenciamento de software, manutenção, refrigeração e energia elétrica. Faça mais com menos núcleos e melhore também o desempenho e a segurança. Use esta calculadora para ver o TCO de várias configurações e o quanto o Power poderia reduzir seu TCO respondendo a algumas perguntas simples na calculadora. Descubra o ROI que sua empresa pode obter com os servidores Power on local e o Power Virtual Server.