Guia para simplificar a modernização de aplicações

Acelere a migração. Elimine riscos. Modernize com confiança.

A transição de monólitos para microsserviços introduz uma complexidade que as ferramentas legadas de APM simplesmente não conseguem lidar. Sem visibilidade total, pontos cegos em ambientes híbridos ameaçam o desempenho e desaceleram a entrega.

Este guia descreve como manter o controle durante sua jornada de modernização com observabilidade full stack em tempo real.

Baixe o guia para saber como:

- Comparar continuamente o desempenho dos aplicativos em todas as etapas da migração



- Eliminar lacunas de visibilidade que atrasam a detecção de problemas e reduzem a velocidade do CI/CD

- Capacitar as equipes de DevOps a adotar shift left e resolver problemas de código antes da produção

- Automatizar descoberta, rastreamento e alertas em ambientes híbridos complexos

- Substituir ferramentas legadas reativas por insights de fidelidade total do IBM Instana