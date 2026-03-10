Relatório de APM automatizado

Automatize a configuração. Acelere as liberações. Implemente com confiança.
No DevOps moderno, os pipelines de CI/CD nunca param. Ferramentas legadas de APM que dependem de configuração manual criam gargalos, consumindo tempo de engenharia e desacelerando a entrega justamente quando você mais precisa de velocidade.
Este relatório explica como evoluir para APM automatizado, oferecendo a visibilidade em tempo real necessária para implementações de alta velocidade.
Baixe o relatório para saber como:
- Eliminar os atrasos na entrega e os custos associados ao gerenciamento manual de desempenho
- Alcançar visibilidade full stack instantaneamente, sem configuração complexa nem soluções alternativas
- Aproveitar recursos nativos de CI/CD, como descoberta automática e estabelecimento de linha de base com tecnologia de IA
- Reduzir drasticamente o MTTR e a fadiga de alertas para dar suporte a liberações rápidas e seguras