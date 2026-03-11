A complexidade da TI está consumindo orçamentos, desacelerando a inovação e ocultando oportunidades de crescimento. Este relatório revela como a automação inteligente da TI (impulsionada por IA, nuvem híbrida e fluxos de trabalho de ponta a ponta) ajuda as organizações a diminuir desperdícios, reduzir riscos e liberar valor de negócios mensurável. As empresas altamente automatizadas já estão obtendo grandes ganhos: menores custos de TI, menor tempo de lançamento no mercado, cibersegurança mais forte e maior crescimento da receita.

O que você vai aprender

O custo real da complexidade de TI — incluindo TI invisível, dívida técnica e ineficiências que consomem até 24% dos orçamentos de TI.

- Como a automação inteligente de TI impulsiona o desempenho, promovendo reduções de até 28% nos custos de TI e 36% menos incidentes de cibersegurança.

- Por que organizações altamente automatizadas superam as demais, alcançando adoção mais rápida da nuvem, visibilidade mais profunda e maior ROI com a transformação baseada em IA.

- Como fluxos de trabalho ponta a ponta habilitados por IA reduzem o trabalho manual, aumentam a precisão e aceleram a agilidade operacional em todo o ambiente de TI.

Baixe o documento completo para descobrir as estratégias que podem ajudar sua empresa a reduzir a complexidade e transformar seu patrimônio de TI em um verdadeiro motor de crescimento.