A IA está reformulando a forma como os líderes de TI gerenciam e protegem seus dados. Neste white paper da IDC, saiba como os recursos orientados por IA podem ajudar a automatizar as operações e fortalecer a resiliência cibernética em sistemas de armazenamento corporativos, ao mesmo tempo em que preparam as organizações para as crescentes demandas de IA e dados.

O leitor conhecerá:

Por que os recursos de armazenamento orientados por IA estão se tornando uma ferramenta crítica para o gerenciamento moderno de armazenamento de dados;

os recursos de armazenamento orientados por IA estão se tornando uma ferramenta crítica para o gerenciamento moderno de armazenamento de dados; Como a automação inteligente pode ajudar a fortalecer a resiliência cibernética e a recuperação;

a automação inteligente pode ajudar a fortalecer a resiliência cibernética e a recuperação; Como o IBM FlashSystem ajuda as organizações a se prepararem para a próxima era dos recursos orientados por IA em sistemas de armazenamento corporativo.

A versão 2026 do FlashSystem da IBM, com seu novo FlashCore Module (FCM) de quinta geração, introduziu agentes de IA que podem realizar ações recomendadas, como provisionar capacidade, migrar dados de aplicações para a matriz de armazenamento ideal e aplicar políticas de proteção de dados. O FlashSystem também adiciona o processamento de linguagem natural, permitindo que os administradores façam perguntas em linguagem simples por meio de uma interface de bate-papo, além de refinar e confirmar as sugestões do mecanismo de IA antes de aplicá-las. A IBM vê os novos recursos do FlashSystem.IA como um coadministrador de armazenamento sempre ativo que pode lidar com tarefas rotineiras, ajudar a facilitar a alta utilização, lidar proativamente com problemas de desempenho e fortalecer a segurança.