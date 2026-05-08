Baixar seu ativo

Para líderes de software e TI, arquitetos, gerentes de desenvolvimento e tomadores de decisão técnica que avaliam ferramentas de desenvolvimento assistidas por IA.

Este white paper da Omdia mostra como a IA agêntica está remodelando o desenvolvimento de software em grande escala e explica por que o IBM® Bob oferece um caminho mais seguro e eficaz para seu IDE do que usar diretamente LLMs avançados. O foco está em conclusões claras para as equipes que adotam o desenvolvimento orientado por IA.

Os leitores aprenderão como:

• A IA agêntica pode automatizar tarefas importantes do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC), enquanto os desenvolvedores orientam e supervisionam o processo

• O IBM Bob melhora a confiabilidade, a segurança e a eficiência de custos por meio de contexto, barreiras e seleção de modelos

• A IA pode acelerar a modernização de sistemas legados e mudar o papel dos desenvolvedores e da estrutura da equipe