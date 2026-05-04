As cadeias de suprimentos estão cada vez mais sobrecarregadas por sistemas fragmentados, atrasos em insights e aumento do risco operacional. Este documento descreve como a integração híbrida reduz esse "estado de caos de conectividade" ao unificar APIs, eventos e dados em sistemas na nuvem e no local. Com fluxos de dados mais limpos e conectados, as organizações ganham visibilidade em tempo real, orquestração mais rápida e infraestrutura preparada para IA, permitindo resiliência aprimorada, custos reduzidos e maior agilidade em toda a cadeia de valor.
Por que é importante para os líderes de cadeias de suprimentos:
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