Os ambientes de TI modernos estão cada vez mais complexos, aumentando a dívida técnica e pressionando a resiliência da infraestrutura. Este guia disponibiliza aos arquitetos de TI um blueprint prático para projetar arquiteturas adaptáveis que minimizem a dívida técnica e modernizem os ambientes híbridos.

O que você aprenderá:

Como simplificar a complexidade arquitetônica e reduzir a dívida técnica.

Estratégias para projetar infraestruturas resilientes e adaptáveis que suportam as cargas de trabalho modernas.

Como fundamentos consistentes de TI aceleram a adoção da IA e escalabilidade operacional.

Como fortalecer a resiliência cibernética com padrões arquitetônicos práticos e um roteiro de 90 dias.





Baixe este relatório para saber como os arquitetos podem simplificar a complexidade, escalar cargas de trabalho de IA de forma mais eficaz e fortalecer a resiliência.