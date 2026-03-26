Experimente, crie protótipos e incorpore o conhecimento corporativo nos fluxos de trabalho de IA em poucos minutos, sem configurações complexas.
Ao contrário dos pipelines de RAG convencionais, que dependem de padrões de recuperação fixos, o OpenRAG possibilita a recuperação agêntica onde a IA decide de forma dinâmica como recuperar e avaliar as informações com base na tarefa em questão.
Com o OpenRAG é possível:
- Criar fluxos de trabalho RAG baseados em agentes que se adaptam à complexidade das consultas
- Combinar as melhores tecnologias abertas do mercado, incluindo LangFlow, OpenSearch e Docling
- Avaliar várias fontes para apresentar respostas de IA mais precisas e adequadas ao contexto
- Criar protótipos e iterar rapidamente sem construir pipelines complexos do zero
Quando estiver pronto, escale sem dificuldades o que você criou para o OpenRAG no watsonx.data com governança corporativa, segurança e confiabilidade operacional, sem reconstruir sua arquitetura.