Experimente, crie protótipos e incorpore o conhecimento corporativo nos fluxos de trabalho de IA em poucos minutos, sem configurações complexas.

Ao contrário dos pipelines de RAG convencionais, que dependem de padrões de recuperação fixos, o OpenRAG possibilita a recuperação agêntica onde a IA decide de forma dinâmica como recuperar e avaliar as informações com base na tarefa em questão.

Com o OpenRAG é possível:

Criar fluxos de trabalho RAG baseados em agentes que se adaptam à complexidade das consultas

Combinar as melhores tecnologias abertas do mercado, incluindo LangFlow, OpenSearch e Docling

Avaliar várias fontes para apresentar respostas de IA mais precisas e adequadas ao contexto

Criar protótipos e iterar rapidamente sem construir pipelines complexos do zero

Quando estiver pronto, escale sem dificuldades o que você criou para o OpenRAG no watsonx.data com governança corporativa, segurança e confiabilidade operacional, sem reconstruir sua arquitetura.