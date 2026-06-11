Playbook de resiliência cibernética para a infraestrutura moderna

Os ciberataques estão se intensificando em todos os setores, aumentando os riscos operacionais,

financeiros e de reputação. Em 2025, o custo médio global de uma violação de dados foi de US$ 4,44 milhões, enquanto as organizações sediadas nos EUA gastaram uma média recorde de US$ 10,22 milhões por incidente, e quase 49% das organizações que sofreram uma invasão planejam aumentar os gastos com segurança.

A resiliência cibernética (a capacidade de prevenir, resistir e se recuperar de incidentes) deve ser abrangente a toda a empresa e liderada pela diretoria, combinando governança e gestão de riscos com resposta testada a incidentes e recuperação verificável para garantir a continuidade em situações de estresse.



Este playbook descreve como é uma estratégia de resiliência cibernética preparada para o futuro e orientada por IA, desde as práticas organizacionais fundamentais até os recursos de TI necessários para proteger os dados críticos e manter a continuidade.

Você também aprenderá como a IA está remodelando a detecção, a previsão e a resposta, ajudando as empresas a reduzir o impacto e a se recuperar mais rápido.