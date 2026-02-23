Libere os insights de que você precisa para otimizar o desempenho do Kubernetes em ambientes de fabricação. Este guia abrangente detalha os principais desafios, as estratégias práticas e como as ferramentas de observabilidade impulsionadas por IA ajudam você a monitorar, solucionar problemas e proteger cargas de trabalho de contêineres em escala.

Saiba como aprimorar a visibilidade operacional em clusters de edge, melhorar o desempenho das aplicações e alcançar sistemas de chão de fábrica resilientes com as melhores práticas de especialistas no setor.

Conclusões principais do guia: