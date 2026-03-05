Operações de utilitários transformadas: conectando sistemas, inteligência e pessoas

Os utilitários estão enfrentando aumento da demanda, infraestrutura envelhecida e complexidade crescente das redes. Organizações líderes estão mostrando o que é possível ao unificar ecossistemas operacionais, melhorar o acesso a dados e capacitar suas equipes com novos recursos digitais. Este relatório apresenta um roteiro para ajudar os utilitários a modernizar redes, aumentar a resiliência e acelerar a inovação.



Principais pontos:



• Ecossistemas operacionais unificados permitem 18% mais capacidade de resposta operacional e decisões coordenadas mais rápidas

• Inteligência operacional proporciona recuperação de interrupções 17% mais rápida, 14% mais precisão de previsão e 12% de melhora na utilização de ativos

• O investimento em talentos é fundamental: 96% dos utilitários mais avançados estão formando equipes multifuncionais de OT/IT e governança formal

• O financiamento para modernização oferece uma oportunidade única de sincronizar renovação de ativos, transformação digital e mudança organizacional

• Melhorias de 24% no acesso a dados e ganhos de 16% em eficiência energética demonstram o potencial de operações conectadas e inteligentes



Leia o relatório completo para saber como os utilitários podem maximizar investimentos em modernização e construir redes de próxima geração mais resilientes, eficientes e com maior capacitação digital.