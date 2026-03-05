O setor de seguros na era da IA: concretizando o potencial da IA

À medida que a inteligência artificial remodela setores inteiros, o setor de seguros vive um momento decisivo de transformação. Este relatório explora como organizações de seguros estão navegando pela revolução da IA, revelando tanto oportunidades significativas quanto desafios críticos à frente. Enquanto executivos do setor de seguros aumentam rapidamente os investimentos em IA em operações que vão do processamento de sinistros ao engajamento com clientes, muitos ainda enfrentam desafios relacionados à prontidão de dados, lacunas de talentos e frameworks de governança. A pesquisa mostra como seguradoras com visão de futuro estão construindo vantagens competitivas orientadas por IA ao mesmo tempo em que gerenciam riscos emergentes — e descreve as prioridades estratégicas que líderes do setor de seguros precisam abordar para prosperar em um futuro cada vez mais algorítmico.



Principais pontos:

• Os investimentos em IA no setor de seguros estão acelerando, com o foco migrando para aplicações de IA generativa.

• A maioria das seguradoras enfrenta lacunas substanciais de acessibilidade e qualidade de dados para a implementação de IA.

• Confiança, talentos, conformidade regulatória e governança continuam sendo barreiras relevantes para a adoção de IA.

• A IA está transformando funções centrais do setor de seguros — de sinistros e subscrição à personalização da experiência do cliente.

• A vantagem competitiva depende de equilibrar inovação com práticas responsáveis de IA.



Leia o relatório completo “Seguros na era da IA” para saber como seguradoras podem implementar IA de forma estratégica para revolucionar a eficiência operacional, aprimorar a experiência do cliente e liberar novas fontes de receita.