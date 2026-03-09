Anatomia de uma violação

Como as violações acontecem e como impedi-las antes de começarem

Os atacantes exploram vulnerabilidades na segurança de segredos, contas com privilégios excessivos e redes planas com mais rapidez do que a maioria das equipes consegue detectar. Este guia orienta você passo a passo em uma simulação realista de violação de segurança, utilizando o framework MITRE ATT&CK para expor os pontos de falha exatos que permitem aos adversários escalar, mudar de estratégia e exfiltrar seus dados. Saiba como a segurança com foco na identidade, as credenciais dinâmicas e os padrões de acesso zero trust ajudam as equipes a eliminar essas vulnerabilidades, reduzir o impacto e construir uma postura de segurança mais resiliente em ambientes nativos da nuvem.