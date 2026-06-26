Baixar seu ativo

Para líderes de TI e IA responsáveis por implementar e controlar agentes de IA em escala

Este white paper explica por que o gerenciamento de agentes de IA ficou mais complexo do que construí-los e o que as organizações precisam para operacionalizar agentes de forma segura e eficaz. Explica os riscos cada vez maiores para segurança, governança, integração e desempenho com a expansão do uso dos agentes e mostra como um painel de controle unificado pode trazer ordem, confiança e supervisão a sistemas cada vez mais autônomos.

O leitor conhecerá:

• Por que os agentes de IA introduzem novos desafios operacionais, de segurança e conformidade

• Quais recursos principais definem uma plataforma eficaz de gerenciamento de agentes de IA

• Como o IBM® watsonx Orchestrate proporciona governança centralizada, orquestração e gerenciamento do ciclo de vida para agentes em diversos ambientes