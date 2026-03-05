Os governos estão entrando em uma era da IA em que a inação traz riscos adicionais. Líderes em todo o mundo estão aumentando rapidamente o investimento em IA para fortalecer missões nos setores de defesa, saúde, educação e serviço aos cidadãos. No entanto, grandes lacunas em prontidão de dados, habilidades e governança ameaçam o progresso. Este relatório mostra como os governos podem transformar a IA em um instrumento de progresso que faz os funcionários públicos prosperarem, criarem confiança e aumentarem a resiliência nacional — e descreve as medidas urgentes que os líderes do governo devem adotar para preparar instituições, infraestrutura e forças de trabalho para um futuro orientado por IA.

Pontos principais:

• Os orçamentos de IA estão aumentando drasticamente, mudando para a IA generativa e IA agêntica.

• Apenas uma fração dos dados dos governos está pronta para IA ou é usada atualmente.

• Talento, governança e confiança são as maiores lacunas de prontidão.

• A IA agêntica transformará as missões, desde serviços aos cidadãos até resposta a emergências.

• A resiliência nacional em IA depende de educação, infraestrutura e cibersegurança.

Leia o relatório completo O governo na era da IA para saber como os governos podem operacionalizar a IA, fortalecer a confiança e preparar sua força de trabalho para o futuro.