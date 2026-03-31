Downtime não planejado, custos crescentes, riscos de segurança e ativos envelhecidos continuam sendo alguns dos desafios mais urgentes para os líderes de operações e instalações atualmente. No entanto, muitas organizações ainda dependem de processos desatualizados, sistemas fragmentados e ciclos de manutenção reativos, que limitam a eficiência e o tempo de atividade.



Este guia exclusivo detalha as etapas práticas que as organizações de alto desempenho seguem para modernizar a manutenção sem a necessidade de equipes massivas, revisões caras ou arquiteturas de dados complexas. Criado para líderes responsáveis por tempo de atividade, rendimento e operações seguras e previsíveis em vários locais, este recurso oferece um caminho claro e prático para melhoria.



O que você vai aprender:



Por que modernizar a manutenção é agora um imperativo nos negócios e o que está gerando urgência em toda a fabricação.

Os principais obstáculos que estão detendo as organizações, desde visibilidade limitada e inspeções manuais até sistemas de TI/TO fragmentados e força de trabalho envelhecida.

Um framework prático de seis etapas para fortalecer a manutenção, introduzir gatilhos baseados em condições, melhorar a qualidade e digitalizar processos de segurança.