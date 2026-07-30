Como viabilizar a resiliência cibernética moderna com o IBM Storage

Descubra por que a resiliência de armazenamento orientada por IA é crítica no cenário crescente de crimes cibernéticos de hoje. Este white paper explora a crescente ameaça do ransomware, as limitações da cibersegurança tradicional e por que estratégias centradas em dados são essenciais para a continuidade dos negócios.

Por que a cibersegurança tradicional não é suficiente e por que as estratégias de recuperação agora são um imperativo nos negócios.

O papel crítico do armazenamento na resiliência cibernética, já que os invasores visam cada vez mais backups e dados primários.

Como o IBM Storage oferece proteção de ponta a ponta, combinando detecção de anomalias orientada por IA, instantâneos imutáveis e fluxo de trabalho de recuperação orquestrado para minimizar o downtime e o impacto financeiro.

Passos práticos para criar uma estratégia de resiliência em camadas, centrada em dados, que se alinhe a frameworks regulatórios como o NIST e o NIS2.

Saiba como o IBM Storage oferece proteção integrada, orientada por IA, detecção precoce de ameaças e recuperação rápida para proteger o ativo mais valioso da sua organização: seus dados.