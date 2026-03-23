Cadastre-se para participar

Webinar em 28 de abril de 2026 às 10h ET.

"Como é o sucesso neste momento?" Essa é a pergunta que mais ouvimos de líderes de dados. Com a IA se acelerando, a pressão para fortalecer as bases de dados e avançar mais rápido nunca foi tão grande.



Para obter uma visão clara do que está acontecendo dentro das organizações de dados, entrevistamos 1.700 diretores de dados de diversos setores. Eles compartilharam seus maiores desafios, as áreas em que o progresso é real e o que os de melhor desempenho estão fazendo de forma diferente.



Neste webinar, abordaremos as 3 principais prioridades nas quais os líderes de dados bem-sucedidos estão focados, os exemplos de clientes por trás delas e as medidas que você pode tomar agora para avançar sua própria estratégia de dados preparados para IA. Você aprenderá a:



Melhorar o acesso em tempo real a dados de alta qualidade

Criar governança que escale



Estruturar uma equipe de dados que gere resultados



Junte-se a nós em 28 de abril, às 10h ET, e saia com uma estratégia de dados criada para impulsionar a IA em escala.