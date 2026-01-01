Garantia de continuidade de negócios: replicação baseada em políticas e alta disponibilidade baseada em políticas para o IBM Storage.A continuidade de negócios garante que uma organização possa prestar serviços mesmo durante interrupções. Embora algumas aplicações possam tolerar interrupções temporárias, grandes desastres podem causar downtime significativo e perda de dados, levando a custos imensos de recuperação. As organizações devem minimizar a perda de dados e o downtime para diminuir o impacto nos negócios e a pressão financeira.