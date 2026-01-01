Um guia prático para replicação baseada em políticas, alta disponibilidade baseada em políticas e replicação em três sites para o IBM Storage FlashSystem

Garantia de continuidade de negócios: replicação baseada em políticas e alta disponibilidade baseada em políticas para o IBM Storage.

A continuidade de negócios garante que uma organização possa prestar serviços mesmo durante interrupções. Embora algumas aplicações possam tolerar interrupções temporárias, grandes desastres podem causar downtime significativo e perda de dados, levando a custos imensos de recuperação. As organizações devem minimizar a perda de dados e o downtime para diminuir o impacto nos negócios e a pressão financeira.

Não quero fornecer nenhuma informação neste momento, mas quero baixar a publicação mesmo assim.

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