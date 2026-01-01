Soluções de alta disponibilidade e recuperação de desastres no IBM Power Virtual Server

As organizações que estão migrando de ambientes locais tradicionais para arquiteturas de nuvem híbrida precisam cada vez mais de estratégias robustas para garantir a continuidade dos negócios. A alta disponibilidade e a recuperação de desastres são essenciais para proteger cargas de trabalho de missão crítica contra falhas de hardware, problemas de software e interrupções em grande escala. Esta publicação do IBM Redbooks descreve a solução IBM para implementação de HA e DR no IBM Power Virtual Server, aproveitando tecnologias de clustering de nível empresarial e automação nativa da nuvem.

Esta publicação explica como projetar e implementar arquiteturas resilientes usando o PowerHA SystemMirror, GLVM e serviços de replicação, combinados com os recursos do IBM PowerVS para redundância geográfica. Ela também abrange frameworks de automação, como Ansible e Terraform, permitindo operações sem downtime e fluxos de trabalho de failover simplificados. Considerações de segurança e conformidade, incluindo gerenciamento de identidade, criptografia e prontidão para auditoria, são integradas em todo o projeto da solução.

As orientações fornecidas aqui são direcionadas a profissionais técnicos, consultores, arquitetos de TI e especialistas responsáveis por fornecer soluções altamente disponíveis e resilientes a desastres para cargas de trabalho AIX, IBM i e Linux em ambientes de nuvem híbrida. Ao seguir as melhores práticas e modelos descritos nesta publicação, as organizações podem atingir objetivos previsíveis de recuperação (RPO/RTO), cumprir SLAs rigorosos e garantir a continuidade operacional mesmo diante de interrupções inesperadas.