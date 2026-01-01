IA no IBM Z: aplicações e exemplos

À medida que a inteligência artificial (IA) continua transformando os setores, as organizações estão buscando plataformas poderosas, seguras e escaláveis para implementar cargas de trabalho de IA. O IBM Z, conhecido por sua confiabilidade e desempenho de nível empresarial, está posicionado de forma única para atender a essa demanda.

Esta publicação do IBM Redbooks apresenta aos leitores o cenário em evolução da IA no IBM Z, oferecendo uma visão geral abrangente dos recursos de IA e do valor estratégico da plataforma. Quer você esteja apenas começando sua jornada em IA ou buscando expandir as iniciativas existentes, este livro apresenta pontos de entrada claros e práticos, adaptados às suas necessidades. Explore as soluções prontas para uso da IBM e de fornecedores de software independentes (ISVs), saiba como integrar a IA aos seus ativos existentes ou descubra como criar soluções de IA personalizadas desde o início.

Esta publicação do IBM Redbooks concentra-se principalmente no IBM z/OS. Se você tiver interesse especificamente no Linux no IBM Z e LinuxONE, consulte a publicação IBM Redbooks IA para Linux no IBM Z e LinuxONE: aplicações e exemplos, REDP-5756.

Com exemplos do mundo real, insights arquitetônicos e orientações práticas, este livro capacita líderes de TI, arquitetos e desenvolvedores a aproveitar todo o potencial da IA no IBM Z, impulsionando a inovação, eficiência e vantagem competitiva na era digital.