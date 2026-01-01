Transformando dados em insights com aprendizado de máquina para IBM z/OS

O crescimento exponencial dos dados e a ascensão da inteligência artificial oferecem às organizações oportunidades de obter insights, melhorar a eficiência e aumentar os lucros. Os dados são a base da inovação, e as organizações devem utilizar recursos avançados de IA para se manterem competitivas e protegerem os dados durante todo o seu ciclo de vida, oferecendo suporte a acesso em tempo real.

O IBM Z oferece uma plataforma transacional segura e com várias cargas de trabalho que alimenta os negócios principais de muitas empresas da Fortune 500. Sua segurança, disponibilidade, confiabilidade e escalabilidade o tornam um ambiente sólido para IA, especialmente porque as principais transações e dados têm origem no IBM Z.

Algumas organizações já migraram dados sigilosos do IBM Z. Muitas agora reconsideram essa escolha devido ao grande crescimento de dados, aos crescentes riscos de segurança e à necessidade de inteligência em tempo real. As organizações seguem uma estratégia de gravidade de dados para IA: para obter insights operacionais e de negócios em tempo real em escala, as cargas de trabalho de IA precisam estar no mesmo ambiente que as aplicações e os dados que impulsionam as transações no IBM Z.

O aprendizado de máquina para IBM z/OS ajuda as organizações a implementar modelos de aprendizado de máquina diretamente no IBM z/OS, próximo às cargas de trabalho mais críticas. Nesse ambiente seguro, os serviços de pontuação de IA são executados juntamente com aplicações e dados transacionais para oferecer suporte a altos rendimentos, minimizar os tempos de resposta e garantir o cumprimento consistente dos acordos de nível de serviço (SLAs).

Este livro apresenta o aprendizado de máquina para IBM z/OS versão 3.2.0 (MLz) e descreve seu valor exclusivo e os benefícios comerciais da IA no IBM Z. Ele fornece orientação para ajudar você a alinhar a IA com seus objetivos de negócios e casos de uso. Ele descreve padrões para acessar e usar dados do IBM Z no local, na nuvem e em ambientes híbridos. Também discute as melhores práticas para desenvolvimento de modelos, implementação, inferência e monitoramento pós-implementação.