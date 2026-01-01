Guia de Introdução ao IBM Storage Scale System

Esta publicação IBM® Redpaper fornece uma visão geral do IBM Storage Scale e do IBM Storage Scale System [formalmente conhecidos como IBM Elastic Storage Server (IBM ESS) e IBM Elastic Storage System (também formalmente IBM ESS)]. Essas soluções escaláveis e de alto desempenho para gerenciamento de dados e arquivos são construídas com base na tecnologia IBM Storage Scale. Ao oferecer confiabilidade, desempenho e escalabilidade, ele pode ser implementado para atender a uma variedade de requisitos.

O mais recente IBM Storage Scale System 6000 é o sistema mais inovador que oferece proteção de investimento para expandir ou construir uma nova plataforma de dados global e, ao mesmo tempo, integrar-se ao armazenamento existente. O sistema permite atualizações aprimoradas e sem interrupções para crescer de flash para híbrido ou de unidades de disco rígido (HDDs) para híbrido. O IBM Storage Scale System pode escalar vertical ou horizontalmente, com dois meios de armazenamento diferentes no ambiente, e está pronto para tecnologias como Ethernet de 200 Gb ou conectividade InfiniBand NDR-400.

Esta publicação ajuda você a entender a solução e sua arquitetura. Ela descreve como encomendar a melhor solução para seu ambiente, planejar a instalação e a integração da solução a seu ambiente e manter corretamente a sua solução.

A solução é criada a partir da seguinte combinação de componentes físicos e lógicos:

Hardware

Sistema operacional

Armazenamento

Rede

Aplicações

O conhecimento dos componentes do IBM Storage Scale e do IBM Storage Scale System é fundamental para o planejamento de um ambiente.

Este artigo é direcionado a profissionais técnicos (consultores, equipe de suporte técnico, arquitetos de TI e especialistas em TI) responsáveis por fornecer serviços de nuvem e soluções de big data econômicos. O conteúdo deste artigo pode ajudar você a descobrir insights entre os dados do cliente, para que você possa adotar as medidas apropriadas para otimizar os resultados de negócios, o desenvolvimento de produtos e as descobertas científicas.