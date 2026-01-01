Este Redpaper descreve uma solução de acesso a arquivos e blocos de alto desempenho usando o IBM Storage Virtualize e o IBM Storage Scale para fornecer interfaces de acesso a arquivos adequadas para diversas cargas de trabalho — tradicionais, da era da nuvem e emergentes (por exemplo, SAP, aplicações da web, análise genômica) . Oferece um guia passo a passo para engenheiros de implementação integrarem o IBM FlashSystem e o IBM Storwize legado para armazenamento em bloco, juntamente com o IBM Storage Scale para acesso a arquivos do Network File System (NFS).

Essa solução é personalizada para pequenas e médias empresas com pequena capacidade de armazenamento e voltada para clientes do IBM FlashSystem que precisam principalmente de block storage com acesso a arquivos. Planejamos promover essa solução principalmente por meio de IBM Business Partners, fornecendo aos clientes uma solução integrada de ponta a ponta. Não se destina a casos de uso de NAS, Citrix ou diretório inicial.