O cenário de ameaças está evoluindo com rapidez nunca antes vista. Os resultados do relatório do custo das violações de dados em 2026 revelam um aumento acentuado nos ataques orientados por IA, elevando tanto a frequência quanto a complexidade dos incidentes de segurança e criando maiores riscos financeiros e operacionais para organizações em todo o mundo.

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